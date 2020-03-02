Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос на 52 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Комментарии
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Биатлон
Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Биатлон
Глава IBU рассказал о решении провести этап Кубка мира без зрителей
Решение провести этап Кубка мира в Нове-Место без зрителей приняли власти Чехии, заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Экономика
Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций
Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций, и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно возвращается в Шереметьево
Самолет А320 компании "Аэрофлот" сообщением Москва-София готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Политика
Бывший командир «Айдара» задержан в Греции
Бывший командир украинского батальона «Айдар» заявил, что его задержали по запросу России.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Кино
Актеры мерзнут на съемках «Сокола и Зимнего Солдата». Что еще известно о сериалах Marvel?
Наука
Ранняя Земля могла быть «водным миром»
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о смерти 3-месячной дочери
Виктория впервые рассказала о трагедии, которую пережила больше 15 лет назад, но до сих пор не может об этом забыть.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в один рубль
Главу Пенсионного фонда РФ Максима Топилина призвали объяснить жителям России, почему денежная прибавка к пенсии может составить всего один рубль.
Политика
На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Нетаньяху
Партия и.о. израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на парламентских выборах, которые состоялись 2 марта в Израиле, передаёт 12-й канал.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Армия и оружие
В Китае назвали «свирепым русским китом» подлодки проекта «Ясень-М»
Обозреватель китайского издания "Чжунго цзюньван" восхитился возможностями атомной подводной лодки (АПЛ) "Ясень-М", назвав ее "свирепым русским китом".
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Единоборства
Российский боец UFC показал непристойный жест зрителям после победы
Российский боец ММА Магомед Анкалаев после боя в Америке показал неприличный жест публике.
Хоккей
«Адмирал» покинули Олкинуора, Альмквист и Юнг
Голкипер Юхо Олкинуора, защитник Адам Альмквист и нападающий Маркус Юнг покидают «Адмирал».
Политика
США признали отсутствие угрозы со стороны России для стран Прибалтики
Россия в настоящее время не несет угрозы прибалтийским странам, считает постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, выступая перед журналистами.
Общество
Навальный сообщил о блокировке банковских счетов родителей, жены и детей
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.