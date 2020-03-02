Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:04

Официальный курс доллара на среду вырос до 66,44 рубля

ПРАЙМ04:22

Официальный курс доллара вырос на 12 копеек, евро — на 52

Банки.ру04:30

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 марта в размере 66,4437 руб

Финмаркет04:39

Банк России на 4 марта повысил курс евро к рублю более чем на 52 копейки до 73.9385 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 66.4437 руб

АК&М04:40

Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

РИА Новости04:54

Курсы валют ЦБ РФ на 2 марта: 66,3274 руб/доллар США и 73,4178 руб/евро

SIA.ruвчера в 06:19
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На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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