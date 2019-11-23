Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на вторник снизился до 70,31 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 20,85 копейки - до 70,3122 рубля, курс доллара увеличился на 5,36 копейки - до 63,7637 рубля, следует из данных Банка России.
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Здоровье
Жители столицы выбрали первые поликлиники для капремонта
Жители столицы выбрали первые 50 зданий поликлиник для капитального ремонта.
Происшествия
В Южно-Сахалинске разыскивают 32-летнюю Анастасию Климань
В Южно-Сахалинске в ночь на 25 ноября пропала Анастасия Климань 1987 года рождения.
Армия и оружие
ВМФ России передадут подводную лодку «Петропавловск-Камчатский»
Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» будет передана ВМФ России в понедельник, 25 ноября.
Спорт
CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Технологии
ВКР-19 защитила спутниковый диапазон
Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Армия и оружие
Турция испытает радары приобретенных у России комплексов С-400
Военные Турции проведут тестовые испытания радаров систем противовоздушной обороны С-400, которые ранее были куплены у России.
Наука
Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени
Политика
В Тбилиси митингующие освистали выходящую из кафе президента Грузии
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Происшествия
Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье
Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.
Общество
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Политика
На местных выборах в Гонконге лидирует продемократический блок
Общество
Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
Общество
В Госдуме уверены, что банки выиграют от запрета навязывания допуслуг
Запрет навязывания дополнительных услуг в договорах о кредитовании повысит не только ответственность банков, но и добросовестность заемщиков.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Политика
Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей
Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Политика
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Политика
Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.