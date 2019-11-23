Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на вторник снизился до 70,31 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 20,85 копейки - до 70,3122 рубля, курс доллара увеличился на 5,36 копейки - до 63,7637 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на вторник снизился до 70,31 рубля

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Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.
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Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени

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Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
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Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
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