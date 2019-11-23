Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 20,85 копейки - до 70,3122 рубля, курс доллара увеличился на 5,36 копейки - до 63,7637 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,31 рубля

Спорт CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Технологии ВКР-19 защитила спутниковый диапазон Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.

Происшествия Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

Общество Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ 23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.

Политика Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Политика В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".