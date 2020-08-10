Мосгорсуд подтвердил административный надзор за Варварой Карауловой

Московский городской суд оставил в силе решение об установлении административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.