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Газета.Ru
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Официальный курс евро к рублю снизился на 34,64 копейки и составил 86,8258 рубля. Соответствующие данные приведены на сайте Центрального банка.В источнике
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Экономика сегодня

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 11 августа

Экономика сегодня06:30
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Газета.Ru06:28
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро снизился на 35 коп

Urbc.Ru06:43
ПРАЙМ

Официальный курс евро на вторник снизился до 86,83 рубля

ПРАЙМ06:16
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 августа в размере 73,775 руб

Финмаркет06:11
Интересант

Евро по официальному курсу ЦБ потерял 35 копеек, а доллар вырос до 73,78 рубля

Интересант06:20
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 14 копеек, евро подешевел на 35

Банки.ру06:20

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Мосгорсуд подтвердил административный надзор за Варварой Карауловой

Московский городской суд оставил в силе решение об установлении административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.
Интерфакс05:26

В Крыму не хватает врачей для борьбы с COVID-19

«Для работы в госпитале для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Симферополе срочно требуются врачи любой специальности, а также медицинские сестры-анестезисты»,— сообщает пресс-служба минздрава Республики Крым.
Коммерсантъвчера в 08:41

«Доброе утро всем, кроме Казарцева и ВАР». «Спартак» — после матча с «Сочи»

Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter опубликовал ироничный пост после скандального матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Сочи» (2:2). «Доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и ВАР», — говорится в сообщении.
Спорт-Экспресс06:20