Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Московский городской суд оставил в силе решение об установлении административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.
«Для работы в госпитале для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Симферополе срочно требуются врачи любой специальности, а также медицинские сестры-анестезисты»,— сообщает пресс-служба минздрава Республики Крым.
Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter опубликовал ироничный пост после скандального матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Сочи» (2:2). «Доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и ВАР», — говорится в сообщении.