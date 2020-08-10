«Газпром» потерял половину выручки от экспорта газа

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку «Газпрома» в январе—июне 2020 года, до $11,3 млрд.