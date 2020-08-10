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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

Банк России установил на 11 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,7750 рубля, что на 13,74 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Газета.Ruвчера в 06:28
Комсомольская правда

«Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят»: Как российский рубль отреагирует на ситуацию в Беларуси

Комсомольская правдавчера в 07:17
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

ТАССвчера в 06:29
Банки.ру

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:24
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

Инфоросвчера в 04:21
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБКвчера в 03:13
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13

Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»

Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.
РИА Новостивчера в 15:34

Сенатор из США предупредил о возможных санкциях против Лукашенко

Вашингтон, 11 августа 2020, 01:06 — REGNUM Власти Белоруссии должны аннулировать результаты подсчетов при голосовании на президентских выборах и провести новый подсчет или устроить новые выборы в республике, иначе против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть восстановлены санкции США и ЕС.
REGNUM18:06

«Газпром» потерял половину выручки от экспорта газа

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку «Газпрома» в январе—июне 2020 года, до $11,3 млрд.
Коммерсантъвчера в 13:05
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
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