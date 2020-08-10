ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля
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Банк России установил на 11 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,7750 рубля, что на 13,74 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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