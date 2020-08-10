Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Уход правительства в отставку в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.
12-летний ивановец Андрей Маслов вошел в число 40 амбассадоров из разных стран мира, которых на своем сайте официально представила британская компания по производству знаменитой головоломки кубик Рубика – Rubik’s.
Maserati оснастила свои Ghibli и Quattroporte 3,8-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. Trofeo — самые быстрые серийные автомобили Maserati на сегодняшний день, способные развивать максимальную скорость 327 км/ч.
Москва, 10 августа 2020, 17:47 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко, в ходе которого передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах главы республики.
Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Довод» Роберт Паттинсон рассказал о том, что был вынужден соврать главному режиссеру картину Кристоферу Нолану – он пытался скрыть тот факт, то участвует в пробах на роль Бэтмена.
Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.