Актер Паттинсон заявил, что соврал Нолану для получения роли Бэтмена

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Довод» Роберт Паттинсон рассказал о том, что был вынужден соврать главному режиссеру картину Кристоферу Нолану – он пытался скрыть тот факт, то участвует в пробах на роль Бэтмена.