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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

Банк России установил на 11 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,7750 рубля, что на 13,74 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара до 73,78 рубля

Аргументы и Факты08:23
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро снизился на 35 коп

Urbc.Ru06:43
Московский Комсомолец

Официальный курс евро снизился на 34 копейки

Московский Комсомолец06:55
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

ТАСС06:29
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Газета.Ru06:28
News.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 11 августа

News.ru07:11
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 14 копеек, евро подешевел на 35

Банки.ру06:20

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
ТАСС06:19
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Уход правительства в отставку в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.
РИА Новости10:35
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Ивановец стал амбассадором мирового бренда Rubik’s

12-летний ивановец Андрей Маслов вошел в число 40 амбассадоров из разных стран мира, которых на своем сайте официально представила британская компания по производству знаменитой головоломки кубик Рубика – Rubik’s.
Известно.ру07:17
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Maserati представила обновленные седаны Trofeo Ghibli и Quattroporte

Maserati оснастила свои Ghibli и Quattroporte 3,8-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. Trofeo — самые быстрые серийные автомобили Maserati на сегодняшний день, способные развивать максимальную скорость 327 км/ч.
Avtovesti.com09:24

Мишустин передал Лукашенко поздравления в связи с победой на выборах

Москва, 10 августа 2020, 17:47 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко, в ходе которого передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах главы республики.
REGNUM10:47
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Актер Паттинсон заявил, что соврал Нолану для получения роли Бэтмена

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Довод» Роберт Паттинсон рассказал о том, что был вынужден соврать главному режиссеру картину Кристоферу Нолану – он пытался скрыть тот факт, то участвует в пробах на роль Бэтмена.
Live2401:29
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ru10:25
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