За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, по новому прогнозу сбор зерна в этом году составит 129 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем по предыдущей оценке.
Ко всему прочему, Трамп объявил о том, что в США отсрочат платежи по студенческим кредитам, пролонгируют мораторий на выселение неплательщиков аренды или ипотеки, а также увеличат пособия безработным гражданам на 400 долларов.
Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Защитник «Гента» Игорь Пластун получил травму пениса в матче 1-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). На 63-й минуте украинский футболист столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински и покинул поле.
Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
Компания "Интер РАО" инвестирует 88 млрд рублей в модернизацию Костромской ГРЭС, соглашение о реализации проекта подписали в понедельник генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Указанные ограничительные мероприятия в рамках введения режима повышенной готовности приняты в целях защиты населения, охраны здоровья населения от распространения на территории Саратовской области новой короновирусной инфекции и направлены на защиту конституционно значимых ценностей, таких как жизнь и здоровье человека, и не противоречат закону, имеющему большую юридическую силу.
Действия белорусских правоохранителей в отношении задержанных российских журналистов являются непропорциональными, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова 10 августа на своей странице в Facebook.