Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату

Ко всему прочему, Трамп объявил о том, что в США отсрочат платежи по студенческим кредитам, пролонгируют мораторий на выселение неплательщиков аренды или ипотеки, а также увеличат пособия безработным гражданам на 400 долларов.