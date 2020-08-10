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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

Банк России установил на 11 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,7750 рубля, что на 13,74 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара до 73,78 рубля

Аргументы и Факты08:23
Московский Комсомолец

Официальный курс евро снизился на 34 копейки

Московский Комсомолец06:55
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 11 августа в размере 86,8258 руб

Финмаркет06:11
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Газета.Ru06:28
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро снизился на 35 коп

Urbc.Ru06:43
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 14 копеек, евро подешевел на 35

Банки.ру06:20
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

ТАСС06:29

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Интерфакс02:24
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Эксперты удивились внезапному росту урожайности зерна в РФ в августе

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, по новому прогнозу сбор зерна в этом году составит 129 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем по предыдущей оценке.
Интерфакс08:23
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Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату

Ко всему прочему, Трамп объявил о том, что в США отсрочат платежи по студенческим кредитам, пролонгируют мораторий на выселение неплательщиков аренды или ипотеки, а также увеличат пособия безработным гражданам на 400 долларов.
Evo-rus.com01:56
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Украинскому защитнику «Гента» наложили швы из-за травмы пениса

Защитник «Гента» Игорь Пластун получил травму пениса в матче 1-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). На 63-й минуте украинский футболист столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински и покинул поле.
Матч ТВ07:49

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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На модернизацию Костромской ГРЭС потратят 88 млрд рублей

Компания "Интер РАО" инвестирует 88 млрд рублей в модернизацию Костромской ГРЭС, соглашение о реализации проекта подписали в понедельник генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников.
ТАСС09:34

Коронавирус. Саратовцу не удалось защитить в суде свободу передвижения

Указанные ограничительные мероприятия в рамках введения режима повышенной готовности приняты в целях защиты населения, охраны здоровья населения от распространения на территории Саратовской области новой короновирусной инфекции и направлены на защиту конституционно значимых ценностей, таких как жизнь и здоровье человека, и не противоречат закону, имеющему большую юридическую силу.
Взгляд-инфо09:30

В МИД РФ прокомментировали задержания российских журналистов в Минске

Действия белорусских правоохранителей в отношении задержанных российских журналистов являются непропорциональными, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова 10 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна09:21