Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыОфициальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль

Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ, вырос на 1,05 рубля и составил 90,0063 рубля, согласно данным Банка России. Курс доллара также повысился до 76,0381 рубля. Ранее в Банке России сообщили, что в настоящее время излишний спрос на иностранную валюту в стране не наблюдается.
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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 23 сентября - 89.4813 руб

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Официальный курс евро составил 89,48 рубля

Газета.Ru06:21

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

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Официальный курс евро на среду снизился до 89,48 руб

ПРАЙМ06:12

ЦБ РФ вновь повысил официальный курс доллара, но опустил евро

Росбалт06:57

Официальные курсы ЦБ России на 22.09.20

Коммерсантъвчера в 17:42

ЦБ не зафиксировал повышения спроса на валюту среди россиян

Говорит Москвавчера в 03:52
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Футбол

«Краснодар» и ПАОК рассказали о планах на игру в Лиге чемпионов

Во вторник поздно вечером в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 "Краснодар" примет дома греческий ПАОК.
Российская газета 03:39
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Происшествия

В Челябинске начали рассматривать дело против экс-мэра города

RT на русском 08:38
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Политика

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости 05:51
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Происшествия

В Тверской области разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 разбился в лесу в Тверской области во время планового учебного полета, экипаж самолета катапультировался.
Газета.Ru 08:15
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Шоу-бизнес

Роман Абрамович на «Кинотавре» приставил охрану к Юлии Пересильд

Российский олигарх Роман Абрамович предоставил личную охрану актрисе Юлии Пересильд на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
Экономика сегодня 02:51
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Авто

Kia с 21 сентября запускает подписку на автомобили в России

Как сообщила пресс-служба представительства Kia в России, операторами программы стали самые большие дилерские центры бренда.
Замана 01:12
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Общество

Мебельные магазины запретили размещать в жилых новостройках

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС 03:22
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Шоу-бизнес

Мария Горбань в красивых купальниках отдыхает на Мальдивах

На выходных Горбань опубликовала видео, на котором она в красивом купальнике читает книгу на батуте, под которым видно кристально чистую воду.
OvideO.ru 04:54
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Политика

Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий, также действия в этом направлении.
РБК 08:27
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Экономика

Хазин заявил, что политика Минфина может снизить уровень жизни россиян

По словам Хазина, одобренный проект бюджета на будущий год и плановый период 2022–2023 годов показал, что правительство не имеет стратегии развития экономики.
Evo-rus.com 05:35
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Политика

Госдума досрочно прекратила полномочия Александра Карелина

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин занял пост депутата в 1999 году.
Говорит Москва 09:13
Общество

Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью газете "Взгляд" заявил, что получает "большую пенсию".
Газета.Ru 08:54
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Происшествия

Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
Российская газета 02:56
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Армия и оружие

ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru 08:51
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Общество

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.
РИА Новости 06:44
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером

Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно.
РИА Новости вчера в 19:09
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Футбол

РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»

Волгоградскому «Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:14
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Общество

Финляндия закроет границу со Швецией спустя 8 суток после открытия

Границу Финляндии и Швеции закрыли в марте, а открыли 19 сентября, когда финский парламент разрешил туристические поездки без карантина из стран, где число заболевших COVID-19 не превышает 25 на 100 тысяч человек населения в течение двух недель.
News.ru 08:23
Экономика

Греф выступил за снижение налогов в России

В России необходимо сократить количество налогов, снизить налоговые ставки и упростить налоговое администрирование, заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».
Ведомости 08:04
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Технологии

Nvidia купит Arm более чем за 40 миллиардов долларов

Nvidia согласилась приобрести компанию Arm более чем за 40 млрд долл. Оплата будет осуществляться деньгами и акциями.
Computerworld Россия вчера в 05:43
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Игры

Разработчики сделали Cyberpunk 2077 более короткой

Эксперты из CD Projekt RED рассказали, что они приняли решение сделать основную кампанию Cyberpunk 2077 более короткой по сравнению с The Witcher 3. Дело в многочисленных жалобах от геймеров.
Vevby.ru вчера в 14:17
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Происшествия

Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех

Количество пострадавших в крупном ДТП с участием Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех.
Российская газета вчера в 12:43
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Общество

Заразившийся коронавирусом алтайский губернатор продолжает работу

Тест Алтайского губернатора Виктора Томенко на COVID-19 дал положительный результат.
Evo-rus.com 03:55
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Здоровье

Больным коронавирусом на дому в Саратове хотят выдавать вакцину

Сегодня, 22 сентября, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на конференции в пресс-центре регионального правительства отчитался, что бригады скорой помощи не справляются из-за высокой нагрузки.
КП - Саратов 02:25
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Армия и оружие

Британские ВВС и ВМС активизировались в Черном море

CT news 03:20
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Кино

В Сети опубликовали первый трейлер сериала для Disney+ «ВандаВижен»

ToDay News Ufa вчера в 07:47
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Происшествия

В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах

В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах. Также подземные толчки ощутили жители 25 населённых пунктов Бурятии.
RT на русском 04:21
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Авто

McLaren сократил производство Elva до 149 единиц

Бренд McLaren снова урезал объём производства суперкара Elva, теперь до 149 экземпляров.
Тарантас Ньюс 05:02
Политика

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости 05:16
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Политика

В ЛНР задержали агента СБУ, передававшего гостайну

По данным ведомства, 21-летний житель Луганска собирал сведения о Народной милиции, чтобы затем передать их военным из Киева.
Piter.tv 08:12
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Как работают Яндекс.Новости?
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