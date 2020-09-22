Финансы
Аргументы и ФактыОфициальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ, вырос на 1,05 рубля и составил 90,0063 рубля, согласно данным Банка России. Курс доллара также повысился до 76,0381 рубля. Ранее в Банке России сообщили, что в настоящее время излишний спрос на иностранную валюту в стране не наблюдается.
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Футбол
«Краснодар» и ПАОК рассказали о планах на игру в Лиге чемпионов
Во вторник поздно вечером в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 "Краснодар" примет дома греческий ПАОК.
Российская газета 03:39
Происшествия
В Челябинске начали рассматривать дело против экс-мэра города
RT на русском 08:38
Политика
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости 05:51
Происшествия
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 разбился в лесу в Тверской области во время планового учебного полета, экипаж самолета катапультировался.
Газета.Ru 08:15
Шоу-бизнес
Роман Абрамович на «Кинотавре» приставил охрану к Юлии Пересильд
Российский олигарх Роман Абрамович предоставил личную охрану актрисе Юлии Пересильд на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
Экономика сегодня 02:51
Авто
Kia с 21 сентября запускает подписку на автомобили в России
Как сообщила пресс-служба представительства Kia в России, операторами программы стали самые большие дилерские центры бренда.
Замана 01:12
Общество
Мебельные магазины запретили размещать в жилых новостройках
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС 03:22
Шоу-бизнес
Мария Горбань в красивых купальниках отдыхает на Мальдивах
На выходных Горбань опубликовала видео, на котором она в красивом купальнике читает книгу на батуте, под которым видно кристально чистую воду.
OvideO.ru 04:54
Политика
Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий, также действия в этом направлении.
РБК 08:27
Экономика
Хазин заявил, что политика Минфина может снизить уровень жизни россиян
По словам Хазина, одобренный проект бюджета на будущий год и плановый период 2022–2023 годов показал, что правительство не имеет стратегии развития экономики.
Evo-rus.com 05:35
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия Александра Карелина
Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин занял пост депутата в 1999 году.
Говорит Москва 09:13
Общество
Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Народный артист России и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью газете "Взгляд" заявил, что получает "большую пенсию".
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
Российская газета 02:56
Армия и оружие
ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения
Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru 08:51
Общество
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.
РИА Новости 06:44
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно.
РИА Новости вчера в 19:09
Футбол
РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»
Волгоградскому «Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:14
Общество
Финляндия закроет границу со Швецией спустя 8 суток после открытия
Границу Финляндии и Швеции закрыли в марте, а открыли 19 сентября, когда финский парламент разрешил туристические поездки без карантина из стран, где число заболевших COVID-19 не превышает 25 на 100 тысяч человек населения в течение двух недель.
News.ru 08:23
Экономика
Греф выступил за снижение налогов в России
В России необходимо сократить количество налогов, снизить налоговые ставки и упростить налоговое администрирование, заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».
Ведомости 08:04
Технологии
Nvidia купит Arm более чем за 40 миллиардов долларов
Nvidia согласилась приобрести компанию Arm более чем за 40 млрд долл. Оплата будет осуществляться деньгами и акциями.
Computerworld Россия вчера в 05:43
Игры
Разработчики сделали Cyberpunk 2077 более короткой
Эксперты из CD Projekt RED рассказали, что они приняли решение сделать основную кампанию Cyberpunk 2077 более короткой по сравнению с The Witcher 3. Дело в многочисленных жалобах от геймеров.
Vevby.ru вчера в 14:17
Происшествия
Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех
Количество пострадавших в крупном ДТП с участием Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех.
Российская газета вчера в 12:43
Общество
Заразившийся коронавирусом алтайский губернатор продолжает работу
Тест Алтайского губернатора Виктора Томенко на COVID-19 дал положительный результат.
Evo-rus.com 03:55
Здоровье
Больным коронавирусом на дому в Саратове хотят выдавать вакцину
Сегодня, 22 сентября, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на конференции в пресс-центре регионального правительства отчитался, что бригады скорой помощи не справляются из-за высокой нагрузки.
КП - Саратов 02:25
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер сериала для Disney+ «ВандаВижен»
ToDay News Ufa вчера в 07:47
Происшествия
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах. Также подземные толчки ощутили жители 25 населённых пунктов Бурятии.
RT на русском 04:21
Авто
McLaren сократил производство Elva до 149 единиц
Бренд McLaren снова урезал объём производства суперкара Elva, теперь до 149 экземпляров.
Тарантас Ньюс 05:02
Политика
Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»
Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости 05:16
Политика
В ЛНР задержали агента СБУ, передававшего гостайну
По данным ведомства, 21-летний житель Луганска собирал сведения о Народной милиции, чтобы затем передать их военным из Киева.
Piter.tv 08:12