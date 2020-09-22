Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ, вырос на 1,05 рубля и составил 90,0063 рубля, согласно данным Банка России. Курс доллара также повысился до 76,0381 рубля. Ранее в Банке России сообщили, что в настоящее время излишний спрос на иностранную валюту в стране не наблюдается.

Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль

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