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РИАМО
РИАМО

Официальный курс евро на 23 сентября составил 89,48 рубля

Официальный курс евро к рублю на 23 сентября уменьшился на 52,5 копейки, составив 89,4813 рубля, сообщает Газета.ru.В источнике
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Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 23.09.20

Коммерсантъ18:11
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 23 сентября

9111.ruвчера в 08:02
Говорит Москва

ЦБ не зафиксировал повышения спроса на валюту среди россиян

Говорит Москва21 сентября в 03:52
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

ТАССвчера в 06:20
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 23 сентября - 89.4813 руб

АК&Мвчера в 06:12
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 сентября в размере 76,2711 руб

Финмаркетвчера в 06:21
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 22 сентября: 76,2711 руб/доллар США и 89,4813 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Сегодня поздно вечером в Калифорнии состоится ежегодное мероприятие Battery Day, в ходе которого компания Tesla расскажет акционерам и представителям СМИ о своих планах, а также о видении ситуации на мировом рынке электромобилей.
Коммерсантъвчера в 12:27
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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