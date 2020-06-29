Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на вторник вырос до 78,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,14 рубля — до 78,6812 рубля, курс доллара увеличился на 82,29 копейки, до 69,9513 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят во вторник в Санкт-Петербурге обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС 03:33
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета вчера в 13:44
Здоровье
За болеющими коронавирусом амурчанами установят дистанционный контроль
Больница Свободного уже работает по новому лекарственном препарату для лечения больных с коронавирусной инфекцией - Авифавиру.
Телепорт 02:54
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
Здоровье
В Тульской области выявили 73 новых случая коронавируса
По данным на 30 июня в Тульской области выявили 73 случая COVID-19. Общее число зараженных составляет 6686 человек.
Тульские новости 03:23
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
RT на русском 01:18
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5
Audi Q5 получил гибридный дизельный мотор, способный разгонять кроссовер до первой «сотни» всего за 7,6 секунды.
Tvoe-avto.com 03:29
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Общество
В Европе захватывают дома россиян
«Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями», — цитирует «Газета.ru» россиянку Наталью, которая живет в Испании.
URA.Ru 03:25
Баскетбол
В США футболистки разрыдались во время акции в поддержку темнокожих
Участницы футбольного клуба «Чикаго» не смогли сдержать эмоции в то время, как перед матчем начал играть гимн Соединенных Штатов.
CT news вчера в 06:49
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Здоровье
В Прикамье подтверждено 56 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 июня, выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 04:08
Общество
В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысячи выздоровели.
РИА Новости 03:31
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Армия и оружие
Пентагон заявил об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские спецслужбы вступили в сговор с боевиками террористической организации «Талибан» (запрещена в России) в Афганистане.
РБК 03:42
Происшествия
В Якутии на руднике АЛРОСА произошло возгорание
Коммерсантъ 02:38
Общество
В России выявили свыше 100 штаммов коронавируса
В пресс-службе Роспотребнадзора 30 июня сообщили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал более 100 штаммов коронавируса на территории России.
Моя Москва.онлайн 03:13
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Шоу-бизнес
Худрук МХАТ имени Горького возложил часть вины Ефремова на общество
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков возложил на общество часть ответственности за ДТП с летальным исходом, устроенное актером Михаилом Ефремовым.
Профиль вчера в 20:33
Общество
В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции
Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина
Певице Пелагее и хоккеисту российской сборной Ивану Телегину не удалось решить ряд вопросов в досудебном порядке, заявил юрист, составлявший для пары мировое соглашение.
Аргументы и Факты вчера в 20:17
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Политика
Дуда набрал 43,5% в первом туре выборов президента Польши
Коммерсантъ 01:25
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52