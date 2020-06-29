Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на вторник вырос до 78,68 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,14 рубля — до 78,6812 рубля, курс доллара увеличился на 82,29 копейки, до 69,9513 рубля, следует из данных Банка России.
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