Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля
Банк России установил на 30 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,9513 рубля, что на 82,3 копейки выше предыдущего показателя.
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Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Evo-rus.com 01:38
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Футбол
Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Общество
В Свердловской области прошла пробная сдача ЕГЭ без выпускников
Сегодня, 29 июня, в Свердловской области состоялся пробный экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ.
Уральский меридиан 02:41
Спорт
Первые рецензии на Ghost of Tsushima появятся за три дня до релиза
Как передаёт OpenCritic, первые рецензии на этот амбициозный эксклюзив PlayStation 4 появятся в Сети за три дня до премьеры проекта — 14 июля в 17:00 по московскому времени.
3DNews 02:31
Политика
Песков усомнился в наличии системы контроля за явкой бюджетников на голосование
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в существовании электронной системы по контролю явки на голосование по Конституции сотрудников крупных компаний.
Известия 06:59
Космос
Впервые в истории науки астрономы увидели столкновение двух черных дыр
Отмечается, что две столкнувшиеся черные дыры слились в одно целое и привели к появлению нового небесного объекта массой приблизительно в сто раз больше массы Солнца.
Evo-rus.com 06:50
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Авто
BMW назвала российские цены на эксклюзивные модели 8-Series
Немецкая компания BMW в сентябре 2020 года начнет продажи в России моделей 8-Series Coupe и 8-Series Gran Coupe в исполнении Golden Thunder Edition.
Известия 06:45
Здоровье
Московские КТ-центры приняли более 180 тысяч пациентов за время пандемии
Более 180 тысяч пациентов приняли КТ-центры в Москве за время пандемии, это почти в два раза больше исследований легких, чем за весь прошлый год, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 03:46
Здоровье
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Экономика
Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
Ведомости 06:18
Авто
Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan
Car.ru вчера в 03:28
Общество
Стала известна стоимость PlayStation 5 и всех аксессуаров приставки
Приставка без оптического привода обойдется покупателю в 400 евро.
Evo-rus.com 07:39
Общество
Российские туроператоры отменяют и переносят туры на июль
В мае министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиаперевозки могут быть возобновлены в июле.
Слово и Дело 27 июня в 23:59
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
Общество
Число проголосовавших онлайн по Конституции превысило миллион человек
Число проголосовавших онлайн по поправке в Конституцию РФ превысило 1 миллион человек, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
РИА Новости 07:55
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Общество
Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
Киберспорт
В Dota 2 снова стал доступен патч 7.27
CyberSport.ru 02:32
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Общество
Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше
Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
LentaChel.ru 07:30
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики.
Вечерняя Москва 07:08
Наука
Раскрыто содержимое курительной трубки древних индейцев
Evo-rus.com 07:27