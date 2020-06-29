Банк России установил на 30 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,9513 рубля, что на 82,3 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля

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