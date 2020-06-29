Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на вторник вырос до 78,68 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,14 рубля — до 78,6812 рубля, курс доллара увеличился на 82,29 копейки, до 69,9513 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальные курсы доллара и евро резко повышены

Росбалт07:15

ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля

ТАСС06:45

Курсы валют ЦБ РФ на 29 июня: 0,0000 руб/доллар США и 0,0000 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара повысился на 82 копейки, евро — на 1 рубль 14 копеек

Банки.ру06:20

Официальный курс доллара США вырос на 82 коп., евро — на 1,14 руб

Urbc.Ru07:04

Официальный курс евро на вторник вырос до 78,68 рубля

ПРАЙМ06:27

ЦБ РФ установил курс евро с 30 июня в размере 78,6812 руб. (исправленная версия)

Финмаркет06:56
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Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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Энергетика

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Крупнейшие китайские нефтекомпании планируют создать новый стратегический альянс для совместных закупок энергоносителей.
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Немецкая пресса: Путин в статье о Второй мировой избегает щекотливых тем, касающихся Германии

Обсуждая причины начала Второй мировой войны, Путин почему-то избегает щекотливых тем, которые могут быть неприятны жителям Германии.
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Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

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В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

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"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
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