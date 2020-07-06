Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,34 рубля — до 80,5581 рубля, курс доллара увеличился на 84,1 копейки — до 71,3409 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 80,56 рубля

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