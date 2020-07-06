Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Газета.Ru06:17

Курс рубля на 6 июня 2020: впервые с начала мая евро дороже 81

Комсомольская правда08:27

Официальный курс доллара США вырос на 84 коп., евро — на 1,34 руб

Urbc.Ru07:21

Курс евро впервые за два месяца превысил 81 рубль

RT на русском10:23

Курс валют: Центробанк рассказал, на сколько упадёт рубль 7 июля

Свободная Пресса07:15

ЦБ повысил курс доллара на 7 июля до 71,34 рубля

ТАСС06:54

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Интерфакс04:18
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:14, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 6 июля: белорусский рубль сдает позиции перед долларом и евро, и заметно

КП - Беларусь08:07
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
Общество

В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
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Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
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Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Ведомости 11:33
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Происшествия

Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП

Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 12:05
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Происшествия

В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
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Финансы

Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
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Политика

Комиссия СФ 15 июля представит доклад о вмешательстве в дела России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.
Известия 06:25
Футбол

Рибери намекнул на уход из «Фиорентины» после ограбления дома

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери намекнул на возможный уход из клуба после ограбления его дома во Флоренции.
Евро-футбол.ру 11:45
Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
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Общество

Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному

Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
Коммерсантъ 11:14
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Музыка

Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
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Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Общество

В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом

Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщила Наталья Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на 5 июля в Сыктывкаре на лечении с диагнозом COVID-2019 в инфекционной больнице находятся 126 человек, в Коми республиканской - 164 больных.
ИА БНК вчера в 10:52
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Здоровье

Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом

"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия 07:27
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
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Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

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Экономика

Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
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Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

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В Подмосковье взорвался газ в жилом доме

В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

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Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
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Футбол

ЦСКА продлил контракт с Елеевым

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Максимом Елеевым.
РИА Новости 11:10
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Басманный суд заочно арестовал гражданина США и объявил в розыск

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте гражданина США Питера Джейкоба Штерна, который обвиняется в особо крупной растрате.
Московский Комсомолец 12:04
Общество

ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
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Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 4C

Компания Xiaomi анонсировала новую версию браслета Redmi Smart Band, который получит название Mi Smart Band 4C.
Деловое.ТВ 07:48
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Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
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