Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Ведомости 11:33
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Происшествия
Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 12:05
Происшествия
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
Политика
Комиссия СФ 15 июля представит доклад о вмешательстве в дела России
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.
Известия 06:25
Футбол
Рибери намекнул на уход из «Фиорентины» после ограбления дома
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери намекнул на возможный уход из клуба после ограбления его дома во Флоренции.
Евро-футбол.ру 11:45
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
Общество
Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному
Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
Коммерсантъ 11:14
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
Live24 07:40
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Общество
В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщила Наталья Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на 5 июля в Сыктывкаре на лечении с диагнозом COVID-2019 в инфекционной больнице находятся 126 человек, в Коми республиканской - 164 больных.
ИА БНК вчера в 10:52
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Здоровье
Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия 07:27
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
Газета.Ru 10:33
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
RT на русском 11:55
Происшествия
В Подмосковье взорвался газ в жилом доме
В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.
Lenta.ru 12:07
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Елеевым
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Максимом Елеевым.
РИА Новости 11:10
Происшествия
Басманный суд заочно арестовал гражданина США и объявил в розыск
Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте гражданина США Питера Джейкоба Штерна, который обвиняется в особо крупной растрате.
Московский Комсомолец 12:04
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 4C
Компания Xiaomi анонсировала новую версию браслета Redmi Smart Band, который получит название Mi Smart Band 4C.
Деловое.ТВ 07:48
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19