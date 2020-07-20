Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
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Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос
КП - Беларусьвчера в 10:37
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Экономика
Россиянам до 15 августа начислят новую выплату 15 тысяч рублей
Граждане РФ, учредители предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций, могут получить субсидию в размере более 15 тысяч рублей до 15 августа.
iReactor 19 июля в 21:47
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:48
Культура
Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° 18 июля в 23:51
Политика
Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к жителям региона после своей отставки.
URA.Ru 01:06
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России
Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия вчера в 21:06
Происшествия
В Заводском районе пожилой саратовец застрелил соседа. Возбуждено дело
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Взгляд-инфо 00:49
Наука
Нанопрепарат убил клетки рака молочной железы
Ученые считают, что их открытие поможет медикам уничтожать клетки рака молочной железы и избегать токсичных эффектов химиотерапии.
Naked Science вчера в 10:05
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Общество
Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия
Скандально известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о не менее скандальном священнике - схиигумене Сергии и его Среднеуральском женском монастыре.
Что происходит вчера в 11:23
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК 19 июля в 03:10
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Наука
Рыб-невидимок нашли у побережья Калифорнии
Американские ученые обнаружили глубоководную рыбу, которая способна поглощать свет, оставаясь практически невидимой.
МедиаПоток 00:12
Политика
The New York Times: США ждет глобальная катастрофа после пандемии
В обнародованной статье говорится о новой катастрофе.
RuNews24.ru 00:52
Игры
Игроки смогут пройти Cyberpunk 2077, игнорируя основной сюжет
Mockva.ru вчера в 21:52
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Здоровье
Испанский диетолог назвал простой продукт, помогающий похудеть
ToDay News Ufa вчера в 10:12
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Авто
Новая версия Toyota Venza вызвала ажиотажный спрос
По заявлению представителей компании Toyota, за первый месяц реализаций оформили примерно 45 тысяч заказов на Harrier новой генерации, которая в Соединённых Штатах продаётся под названием Venza.
Car.ru вчера в 08:44
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
Здоровье
Главный хирург благовещенской поликлиники № 1 назначен первым замминистра здравоохранения Приамурья
На должность первого заместителя министра здравоохранения Приамурья назначен Дмитрий Островский, много лет возглавлявший хирургическое отделение городской поликлиники № 1 Благовещенска.
АСН24 00:44
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
Футбол
«Спартак» может уволить главного тренера Доменико Тедеско
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» было настолько возмущено фразой главного тренера Доменико Тедеско об «учителях и учениках» после поражения москвичей в полуфинале Кубка России, что над ним снова нависла угроза увольнения.
Комсомольская правда вчера в 18:57