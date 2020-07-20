Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 70,81 копейки — до 82,3902 рубля, курс доллара поднялся на 24,89 копейки — до 71,9628 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 82,39 рубля

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