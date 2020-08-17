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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Центробанк установил на 18 августа официальный курс доллара на уровне 72,9676 рубля, что на 24,81 копейки ниже предыдущего показателя, пишет ТАСС. Официальный курс евро повышен на 5,74 копейки, до 86,4666 рубля.В источнике
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РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новости06:20
RT на русском

Рубль снижается к евро и доллару

RT на русском03:03
Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:56
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рублей

ТАСС05:53
Интерфакс

Рубль подешевел к евро на 40 копеек

Интерфакс03:33
Газета.Ru

Официальный курс доллара снизился до 72,97 рубля

Газета.Ru05:57
Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 17–21 августа

Коммерсантъ14 августа в 17:55
КП - Беларусь

Курс валют в Беларуси на 17 августа: доллар, евро и российский рубль снова стали дороже

КП - Беларусь07:39

Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22

Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа

Певица Наталья Подольская во время своего отдыха в Турции рассекретила положение — артистка наконец-то призналась поклонникам, что ждет второго ребенка от своего мужа артиста Владимира Преснякова-младшего.
iReactorвчера в 04:11
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