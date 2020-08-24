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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

Банк России установил на 25 августа 2020 г. официальный курс доллара на уровне 74,4181 рубля, что на 31,9 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Банки.ру

Курсы доллара и евро на 25 августа

Банки.ру01:00
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

ТАССвчера в 06:17
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос на 31 копейку

Московский Комсомолецвчера в 07:02
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,903 руб

Финмаркет01:02
ПРАЙМ

Официальный курс евро на вторник вырос до 87,9 рубля

ПРАЙМвчера в 06:10
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 24 августа: 74,4184 руб/доллар США и 87,9030 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 25 августа - 87.7343 руб

АК&Мвчера в 06:28

Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ru01:26
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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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