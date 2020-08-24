Официальный курс евро на вторник вырос до 87,9 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 16,87 копейки — до 87,903 рубля, курс доллара — на 31,85 копейки, до 74,4184 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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