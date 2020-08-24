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ПРАЙМ

Официальный курс евро на вторник вырос до 87,9 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 16,87 копейки — до 87,903 рубля, курс доллара — на 31,85 копейки, до 74,4184 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Телеканал 360°

Центробанк: доллар и евро падают

Телеканал 360°вчера в 07:30
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 24 августа: 74,4184 руб/доллар США и 87,9030 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

ТАССвчера в 06:17
Свободная Пресса

Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о росте доллара и евро

Свободная Прессавчера в 06:28
ПРАЙМ

Официальный курс евро на вторник вырос до 87,9 рубля

ПРАЙМвчера в 06:10
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос на 31 копейку

Московский Комсомолецвчера в 07:02
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 74,4184 руб

Финмаркетвчера в 06:01

Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Взгляд.рувчера в 08:31
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ruвчера в 11:22
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Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Утилита носит название ClockTuner for Ryzen (CTR) и представляет собой инструмент для низкоуровневого управления частотами и напряжением CCX-комплексов процессоров Ryzen и Threadripper, относящихся к поколению Zen 2, то есть Matisse и Castle Peak.
3DNews19:54