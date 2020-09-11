Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки
Смотрите также
Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции
Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь
В США ракета частной компании из-за аварии не смогла выйти на орбиту
Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
В 17 лет феминистка Арбатова пережила групповое изнасилование
В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста
Кети Топурия выложила снимок с округлившимся животом
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США
Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции
Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки, следует из данных Центробанка. Таким образом, курс евро составил 88,6768 рубля.В источнике
Подробнее о событии
На выходные ЦБ по официальному курсу опустил евро до 88,68 рубля, а у доллара убрал 64 копейки
Интересант11 сентября в 05:59