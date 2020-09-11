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РИА Новости
РИА Новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки

Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки, следует из данных Центробанка. Таким образом, курс евро составил 88,6768 рубля.В источнике
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ПРАЙМ

Рубль готовят к развороту: когда настанет время избавляться от валюты

ПРАЙМвчера в 21:21
Банки.ру

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.ру11 сентября в 12:20
Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Интерфакс11 сентября в 03:28
Компания

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Компания11 сентября в 03:42
Профиль

Доллар подешевел до 75,15 рубля

Профиль11 сентября в 03:32
Интересант

На выходные ЦБ по официальному курсу опустил евро до 88,68 рубля, а у доллара убрал 64 копейки

Интересант11 сентября в 05:59
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском11 сентября в 03:02

Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля

Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены Алексея Навального Юлии.
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
РИА Новостивчера в 13:50
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
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В РПЦ посоветовали россиянам не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит отметил, что советует всем обратившимся к нему прихожанам привиться как можно раньше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный, а сама инфекция гораздо страшнее.
Lenta.ruвчера в 08:52
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Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.
Lenta.ru11 сентября в 10:07
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новостивчера в 11:16
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