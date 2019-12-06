Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на четверг вырос до 64,19 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,3060 рубля.
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На выходные официальный курс евро подрос до 70,76 рубля, а доллар потерял 10 копеек
Интересантвчера в 05:40
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
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Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую ракету «Нептун»
Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую противокорабельную ракету РК-360МЦ «Нептун» во время военных испытаний.
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Портал IMDb назвал самых популярных актеров года
Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
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Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
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Человек погиб в результате хлопка газа в доме в Тюмени
В четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел хлопок газа с последующим возгоранием, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Музыка
Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска
Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
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Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Экс-замглавы Щелкова задержана при попытке сбежать из России
Заместитель главы администрации городского округа Щелково Наталья Тамбова была задержана на границе с Белоруссией, когда пыталась покинуть территорию РФ, сообщает ТАСС.
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Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»
Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год.
Политика
Зеленский созвал закрытое заседание СНБО перед «нормандским саммитом»
«Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны», — указывается в сообщении.
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Названы самые популярные видео на YouTube в России
Политика
Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
Футбол
«Эвертон» победил «Челси» в первом матче после увольнения Силвы
В составе "Челси" отличился Матео Ковачич (52-я). Для "Эвертона" это был первый матч после увольнения Марку Силвы с поста главного тренера.
Происшествия
Полиция заподозрила двух человек после пожара в одесском колледже
Два человек будут уведомлены о подозрении после пожара в одесском колледже, сообщил заместитель начальника главного управления Нацполиции, начальник следственного управления Одесской области Сергей Шайхет.
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Зенит — Динамо 3:0
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Низкий гемоглобин может указывать на рак и язву желудка
Врачи рассказали, чем опасен низкий уровень гемоглобина в организме.
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В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
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Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюрьмы
Известный в прошлом спортивный агент Владимир Абрамов, который начинал работать в этом бизнесе еще в советское время, объяснил АБН, как капитан сборной России по футболу Артем Дзюба мог спасти своего одноклубника по «Зениту» Александра Кокорина от тюрьмы.
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Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
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Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.