Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на четверг вырос до 64,19 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,3060 рубля.
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Банк России понизил курс доллара на выходные до 63,72 рубля

Московский Комсомолецвчера в 15:10

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 63,7185 руб., курс евро - 70,7594 руб

Финмаркет01:21

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 70,76 рубля

РИА Новостивчера в 05:53

Официальный курс доллара понизился на 10 копеек, евро подорожал на 4

Банки.рувчера в 05:40

Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 63,72 рубля

ПРАЙМвчера в 05:27

Банк России на 7 декабря повысил курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 70.7594 руб., курс доллара США понизил почти на 10 копеек до 63.7185 руб

АК&Мвчера в 05:57

На выходные официальный курс евро подрос до 70,76 рубля, а доллар потерял 10 копеек

Интересантвчера в 05:40
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика

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Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
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Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую ракету «Нептун»

Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую противокорабельную ракету РК-360МЦ «Нептун» во время военных испытаний.
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Кино

Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Rambler News Service вчера в 03:02
Общество

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Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Lenta.ru 05:31
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
РИА Новости 07:52
Происшествия

Человек погиб в результате хлопка газа в доме в Тюмени

В четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел хлопок газа с последующим возгоранием, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 09:26
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
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Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска

Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
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Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости 05 декабря в 23:10
Общество

Названы продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
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Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

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Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Происшествия

Экс-замглавы Щелкова задержана при попытке сбежать из России

Заместитель главы администрации городского округа Щелково Наталья Тамбова была задержана на границе с Белоруссией, когда пыталась покинуть территорию РФ, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 05:49
Политика

Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»

Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год.
Lenta.ru 08:58
Политика

Зеленский созвал закрытое заседание СНБО перед «нормандским саммитом»

«Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны», — указывается в сообщении.
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Названы самые популярные видео на YouTube в России

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Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
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«Эвертон» победил «Челси» в первом матче после увольнения Силвы

В составе "Челси" отличился Матео Ковачич (52-я). Для "Эвертона" это был первый матч после увольнения Марку Силвы с поста главного тренера.
РИА Новости 09:34
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Полиция заподозрила двух человек после пожара в одесском колледже

Два человек будут уведомлены о подозрении после пожара в одесском колледже, сообщил заместитель начальника главного управления Нацполиции, начальник следственного управления Одесской области Сергей Шайхет.
РИА Новости 09:27
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Зенит — Динамо 3:0

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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
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Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
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Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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