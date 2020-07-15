Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки — до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки — до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:21, Ашберн
Общество
Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала
Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
URA.Ru вчера в 18:35
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
Энергетика
В России с 1 августа цена на газ для населения увеличится на 3%
На интернет-портале нормативных правовых актов опубликован приказ ФАС России об утверждении с 1 августа оптовой цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, и предназначенный для последующей реализации населению (Приказ ФАС России от 10 июля 2020 г. № 636/201).
Гарант вчера в 06:27
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
Политика
США подготовили законопроект после «сговора» России с талибами
Как пояснили в пресс-службе Мерфи, это первый проект закона, внесенный в ответ на «заслуживающие доверия» заявления американской разведки о том, что Москва якобы выплачивала вознаграждения боевикам, связанным с талибами, «побуждая их убивать военнослужащих США и коалиции в Афганистане».
Lenta.ru 00:41
Политика
Портреты Буша и Клинтона в Белом доме убрали «с глаз подальше» — CNN
ИА Красная Весна вчера в 22:45
Происшествия
При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину
На юго-востоке Москвы в ночь на 18 июля произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.
РБК вчера в 22:41
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:36
Гаджеты
Компания Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5
Китайская компания Xiaomi представила международную версию фитнес-браслета Mi Smart Band 5. К сожалению, устройство не получило чипа NFC для бесконтактных платежей.
UfacityNews.ru вчера в 16:48
Политика
Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
Американский политик и лидер движения борцов за гражданские права конгрессмен Джон Льюис скончался на 81-м году жизни, сообщила спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси.
РИА Новости 00:42
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Армия и оружие
Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр
«По поручению президента России министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыле многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 01:16
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
В акваторию Байкала упал частный самолет
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн
Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском вчера в 20:50
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Путешествия
Туроператоры предположили возможные сроки восстановления отрасли
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о возможных сроках восстановления туристического бизнеса.
Газета.Ru 00:13
Общество
Обнаружен самый ранний симптом коронавируса
Lenta.ru вчера в 15:53
Общество
Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников
Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников: для этого необходимо обращать внимание на нестандартные формы коммуникации со стороны позвонившего и просить уточнять дополнительные данные.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru вчера в 05:54
Общество
Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах
Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
Авто
Hyundai Tucson нового поколения выйдет в четырех версиях
Anonsens вчера в 19:56
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26