Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки — до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки — до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалтвчера в 08:18

Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 45 коп

Urbc.Ruвчера в 08:03

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 июля в размере 81.6821 руб. против 81.2318 руб. на 17 июля

АК&Мвчера в 07:50

ЦБ РФ повысил курс доллара на 18 июля до 71,71 руб

ТАССвчера в 07:48

Официальный курс доллара повысился на 48 копеек, евро — на 45

Банки.рувчера в 08:00

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 июля

9111.ruвчера в 08:02

ЦБ РФ установил курс евро с 18 июля в размере 81,6821 руб

Финмаркетвчера в 07:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:21, Ашберн
Общество

Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала

Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
URA.Ru вчера в 18:35
14
Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
2
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
20
Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
15
Энергетика

В России с 1 августа цена на газ для населения увеличится на 3%

На интернет-портале нормативных правовых актов опубликован приказ ФАС России об утверждении с 1 августа оптовой цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, и предназначенный для последующей реализации населению (Приказ ФАС России от 10 июля 2020 г. № 636/201).
Гарант вчера в 06:27
7K
Общество

В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала

Lenta.ru 01:06
610
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
898
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
12
Политика

США подготовили законопроект после «сговора» России с талибами

Как пояснили в пресс-службе Мерфи, это первый проект закона, внесенный в ответ на «заслуживающие доверия» заявления американской разведки о том, что Москва якобы выплачивала вознаграждения боевикам, связанным с талибами, «побуждая их убивать военнослужащих США и коалиции в Афганистане».
Lenta.ru 00:41
Политика

Портреты Буша и Клинтона в Белом доме убрали «с глаз подальше» — CNN

ИА Красная Весна вчера в 22:45
Происшествия

При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину

На юго-востоке Москвы в ночь на 18 июля произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.
РБК вчера в 22:41
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:36
30
Гаджеты

Компания Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5

Китайская компания Xiaomi представила международную версию фитнес-браслета Mi Smart Band 5. К сожалению, устройство не получило чипа NFC для бесконтактных платежей.
UfacityNews.ru вчера в 16:48
25
Политика

Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Американский политик и лидер движения борцов за гражданские права конгрессмен Джон Льюис скончался на 81-м году жизни, сообщила спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси.
РИА Новости 00:42
Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com вчера в 08:58
31
Армия и оружие

Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр

«По поручению президента России министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыле многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 01:16
Общество

СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter

Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия

В акваторию Байкала упал частный самолет

РИА Новости вчера в 13:33
1
Политика

Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края

Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22
493
Общество

Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском вчера в 20:50
5
Футбол

«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Путешествия

Туроператоры предположили возможные сроки восстановления отрасли

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о возможных сроках восстановления туристического бизнеса.
Газета.Ru 00:13
3
Общество

Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

Lenta.ru вчера в 15:53
688
Общество

Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников

Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников: для этого необходимо обращать внимание на нестандартные формы коммуникации со стороны позвонившего и просить уточнять дополнительные данные.
Lenta.ru вчера в 23:56
1
Общество

Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
469
Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
251
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru вчера в 05:54
44
Общество

Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах

Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
3
Авто

Hyundai Tucson нового поколения выйдет в четырех версиях

Anonsens вчера в 19:56
2
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
688
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное