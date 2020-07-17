Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки — до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки — до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.
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Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ 03:02
Здоровье
Премьер-министры стран ЕАЭС приняли общий план борьбы с коронавирусом
Участники заседания межправительственного совета ЕАЭС в белорусской столице после обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории входящих в организацию стран.
News.ru 12:21
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 15:13
Авто
Hyundai Tucson нового поколения получит четыре двигателя
Наконец, на вершине гаммы окажется гибридная силовая установка от Hyundai Santa Fe и KIA Sorento, в состав которой войдут вышеупомянутый 1,6-литровый бензиновый двигатель T-GDI, 60-сильный электромотор и 6-ступенчатый классический «автомат».
Автоновости дня 09:56
Армия и оружие
США могут сократить число военных в Южной Корее
Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает сокращение числа военных в Южной Корее, пишет издание Wall Street Journal.
Газета.Ru 13:48
Футбол
Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа
Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили принёс извинения жене экс-защитника красно-белых Александра Бубнова за слова о том, что её муж имеет проблемы с психикой.
RT на русском 17:03
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Политика
Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР
Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.
Газета.Ru 15:52
Космос
Структура молекулярного облака Орион А подробно изучена в новой работе
AstroNews.ru 14 июля в 10:38
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk вчера в 10:11
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Футбол
«Аталанта» установила ценник на Малиновского
La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru 08:54
Футбол
Арбитр Федотов назвал «плохим» судейство в матче «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1). Игру обслуживала бригада рефери Евгения Турбина.
Metaratings 16:18
Фигурное катание
Плющенко: Трусова восстановила все четверные прыжки и тройной аксель
Нынешний тренер российской сборной по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об успехах своей подопечной Александры Трусовой.
CT news 06:18
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском 16:20
Общество
Билеты могут стать дешевле: авиакомпания «Аврора» перейдет к регионам
"Аэрофлот" продаст свой пакет акций в авиакомпании "Аврора": Сахалин получит компанию для Дальнего Востока, а в состав акционеров могут войти и другие регионы.
Вести.Ru 07:12
Политика
Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»
Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне
Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
Известия 13:46
Общество
Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки
Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки.
iReactor 16:20
Здоровье
Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников
Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока.
ToDay News Ufa 14:00