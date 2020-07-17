Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки — до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки — до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб
Невские Новости 18:18
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Финансы
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия в мае сократила объем вложений в гособлигации США, следует из опубликованных материалов американского Минфина.
Коммерсантъ вчера в 17:48
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Финансы
Санкции, нефть, выборы в США. Экономисты спрогнозировали будущее рубля
Заявлять об укреплении рубля грядущей осенью пока преждевременно, считает экономист, директор Департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.
Политика Сегодня вчера в 11:46
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заражений коронавирусом
За последние 24 часа в мире выявили более 237 тысяч новых случаев заражения COVID-19.
АБН 17:29
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 16:04
Общество
Федеральные власти США казнили третьего за неделю заключенного
Три казни за неделю в США были приведены в исполнение по решению властей федерального уровня, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 19:17
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news 14:23
Общество
Обустраивающие «Лахта Центр» рабочие прекратили забастовку
Строители, занимающиеся обустройством высотного здания "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге, завершили забастовку в районе небоскреба и перешли к переговорам с подрядчиком.
ТАСС 08:16
Армия и оружие
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия 11:06
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода.
Российская газета 04:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Футбол
РФС оштрафовал Карпина, Кикнадзе и Медведева
Комитет по этике РФС рассмотрел дела наставника «Ростова» Валерия Карпина, гендиректора «Зенита» Александра Медведева, а также гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 09:05
Футбол
«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» в чемпионате Англии
Sport24.ru 16:58
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
Общество
В Арктике планируют предоставлять бесплатно земли до 5 лет
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 02:01
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
Происшествия
Экс-министра Татарстана арестовали по обвинению в организации убийства
Советский райсуд Казани арестовал экс-главу минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова до 29 июля. Его обвиняют в организации убийства.
Коммерсантъ 09:29
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
Футбол
Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей вчера в 13:08