Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки — до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки — до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Лукашенко ждет Путина на личную встречу в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ждет российского коллегу Владимира Путина на личную встречу на саммите ЕАЭС.
Газета.Ru 11:13
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Кино
Okko бесплатно покажет фильмы о художниках и крупнейших музеях
Каждый понедельник, традиционный выходной день в музеях, в течение трёх месяцев один из фильмов проекта будет показан на платформе Okko бесплатно.
News.ru 05:17
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Происшествия
Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ
Общественное мнение 09:15
Автоспорт
Феттель: Венгерская трасса нам больше подходит
Венгерская трасса больше подходит нашей машине, и я надеюсь, что так будет и завтра, но так это или нет, узнаем только в квалификации.
F1news.ru 14:30
Общество
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.
РИА Новости 11:10
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news 14:23
Путешествия
Стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах
Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах.
Lenta.ru вчера в 22:32
Здоровье
В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой
Случай заражения бубонной чумой впервые с 2015 года зафиксирован в штате Колорадо.
ТАСС 14:19
Футбол
«Спартак» стал неофициальным чемпионом Москвы по футболу
ЦСКА и "Локомотив" заработали по семь очков. "Москва - красно-белая!" - говорится в сообщении команды в Twitter.
Газета.Ru 13:22
Технологии
Yota открыла безлимитный доступ к Spotify
За первые сутки после официального запуска Spotify в России трафик пользователей Yota на приложение вырос в 13,5 раз, сообщил оператор Подключить безлимитный доступ к Spotify можно в мобильном приложении Yota или с помощью USSD-команды *111*11#.
TechFusion 04:06
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 03:42
Армия и оружие
NI оценил новые российские подлодки и корабли
Российские судостроители 16 июля заложили два модернизированных фрегата проекта 22350, столько же многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" и десантных кораблей проекта 23900.
Политическая Экспертиза вчера в 11:51
Общество
Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Коммерсантъ 11:39
Футбол
Головин забил мяч в товарищеском матче за «Монако»
Россиянин Александр Головин забил мяч в товарищеском матче за "Монако". Монегаски играют против бельгийского "Серкль Брюгге".
Газета.Ru 13:28
Футбол
Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России
Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина на 100 тысяч рублей.
1rnd.ru 12:44
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве возле киевской станции метро
Один человек пострадал в результате взрыва недалеко от станции Шулявская киевского метрополитена.
NewInform 14:27
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru вчера в 07:23
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
Финансы
Курс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
Курс доллара превышает 72 рубля.
Эхо Москвы 06:36
Общество
Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
Малышеву поразило, что все продолжают ходить в масках, а заведения закрыты.
Общественная служба новостей 05:29