Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки — до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки — до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля

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