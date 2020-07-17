Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки — до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки — до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол
Воспитанник «Спартака» раскритиковал трансферную политику клуба, приведя в пример ЦСКА
Воспитанник московский «Спартака», а ныне форвард «Тамбова» Владимир Обухов раскритиковал трансферную политику «красно-белых».
Metaratings 12:02
Происшествия
Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма
Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.
ИА Крыминформ 10:54
Общество
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Наука
Палеонтологи обнаружили динозавра с крюками
Специалисты обнаружили, что у динозавра была челюсть с множеством зубов, а также огромные скрюченные когти.
ToDay News Ufa 11:28
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Футбол
Кавазашвили заявил, что Бубнова нехорошо с психикой
Ранее ГЛАС сообщал о том, что после победы над "Вильярреалом" со счётом: 2:1, мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании.
ГЛАС.RU 03:56
Космос
Японский космический зонд доставит капсулу с астероида 6 декабря
Японский космический зонд «Хаябуса-2» доставит на Землю капсулу с пробами грунта астероида Рюгу 6 декабря этого года, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 июля в 01:31
Общество
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
Общество
Найден новый симптом коронавируса, появляющийся раньше других
Испанские ученые выявили симптом, появляющийся при заболевании COVID-19 раньше других.
Вести.Ru 12:35
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
CT news 12:38
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания вчера в 06:02
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Экономика
Собянин ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода
Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы.
Коммерсантъ 11:48
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Общество
Азербайджанцы устроили акцию у посольства Армении в Лондоне
В Лондоне 150 уроженцев Азербайджана устроили акцию протеста у посольства Армении, сообщили в азербайджанском посольстве.
Интерфакс 11:14
Футбол
Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru 11:58
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа
Британская принцесса Беатриса тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi).
Lenta.ru 12:41
Экономика
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет окончательное решение по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям не раньше осени, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 11:48
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной сравнивают с юной Моникой Беллуччи
7Дней.ру вчера в 14:00
Здоровье
Опасное для появления гипертонии количество картофеля назвали ученые
Напомним, ранее был назван самый опасный вид гепатита.
Live24 00:53
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК 15 июля в 17:28
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Происшествия
Против создателя «Омбудсмена полиции» Воронцова возбудили еще два дела
Два уголовных дела об оскорблении представителей власти (ст. 319 УК РФ) возбуждены в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 09:34
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Гаджеты
Комитет JEDEC опубликовал стандарт памяти DDR5
Goroday.ru 15 июля в 22:19
Общество
Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.
РИА Новости 09:30