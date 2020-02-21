Финансы
Телеканал 360°ЦБ установил курс валют на выходные
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 22, 23 и 24 февраля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 64,86 копейки и составит 69,4191 рубля.
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