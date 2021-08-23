США обсудили с талибами вопрос о контроле над аэропортом в Кабуле

Вопрос, кому будет принадлежать контроль над международным аэропортом в Кабуле, США обсуждают со своими союзниками в Афганистане, а также с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).