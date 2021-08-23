Соки, газировка и энергетики увеличивают риск раннего возникновения рака толстой кишки в два раза, сообщила в своем Instagram онколог Елена Смирнова, ссылаясь на исследование врачей Вашингтонского университета.
Ранее заслуженный военный летчик России Владимир Попов среди возможных причин крушения истребителя МиГ-29 указал на непростые метеоусловия, которые могли возникнуть из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря.
Вопрос, кому будет принадлежать контроль над международным аэропортом в Кабуле, США обсуждают со своими союзниками в Афганистане, а также с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).
Главный экономист банка Goldman Sachs и экс-министр финансов Великобритании Джим О’Нил заявил, что захват «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) Афганистана может угрожать обвалом доллара.