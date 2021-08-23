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Официальный курс евро на вторник снизился на восемь копеек, до 86,78 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 8,08 копейки - до 86,7838 рубля, курс доллара - на 29,74 копейки, до 74,0666 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости
Цены на нефть растут более чем на 5% в ходе торгов в понедельник, отыгрывая потери после существенного падения по итогам прошлой недели.
Финмаркет
Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд, что является худшим показателем с февраля 2018 года.
Финмаркет
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник составляет $68,75 за баррель, что на 5,48% выше показателя на закрытие предыдущей сессии.
Финмаркет

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