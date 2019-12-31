Финансы

REGNUMREGNUMБанк России понизил официальный курс евро на 1,32 рубля

Официальный курс евро на пятницу, 10 января, упал более чем на 1,32 рубля — до 68 рублей 5 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Банк России понизил официальный курс евро на 1,32 рубля

REGNUM13:45

Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек

РИА Новости05:07

Официальный курс евро снижен на 1,3 рубля

Красная весна08:01

Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Газета.Ru05:36

Курс евро упал на 1,3 рубля

Известия08:03

Официальный курс евро упал более чем на 1,3 руб

РБК05:03

ЦБ понизил курс доллара на 10 января до 61,23 рубля

ТАСС04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Биатлон

Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
РИА Новости 09:50
Гаджеты

Компания Samsung отказалась от важной функции в Galaxy S20

Южнокорейская компания Samsung решила ухудшить будущий флагман Galaxy S20 еще до его выхода, отказавшись от функции, которую поклонники бренда считали довольно важной.
Дни24 04:03
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee 09:46
Происшествия

Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
RT на русском 02:18
Политика

Иран допустит зарубежных экспертов к участию в деле о крушении Boeing

RT на русском 18:14
Общество

Tesla стала самым дорогим в истории автопроизводителем из США

Tvoe-avto.com 13:13
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
Космос

Ключевое допущение гипотезы темной энергии может оказаться ошибочным

Наиболее прямое и убедительное свидетельство ускорения расширения Вселенной в результате действия темной энергии связано с измерениями космических расстояний при помощи сверхновых типа Ia (SN Ia) в галактиках с высокими красными смещениями.
AstroNews.ru 07 января в 03:26
Политика

Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Предварительный отчет о крушении украинского самолета Boeing 737-800 получила Международная организация гражданской авиации (ИКАО) от Ирана.
РЕН ТВ 17:05
Политика

Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 18:33
Общество

Forbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России

Газета.Ru 16:54
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

Газета.Ru 17:56
Политика

В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента

Южный Федеральный 09:40
Армия и оружие

Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету

Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Lenta.ru 14:50
Армия и оружие

Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета

Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 18:35
Происшествия

Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв

Известия 10:39
Футбол

Тарасов поедет на сборы с «Рубином»

По информации «СЭ», 32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с казанским «Рубином».
Спорт-Экспресс вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма 01:16
Политика

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 18:19
Здоровье

Медики рассказали, как избежать рака желудка

Люди, которые будут соблюдать нехитрые рекомендации врачей, могут снизить риск возникновения рака желудка, от которого погиб известный хирург Андрей Павленко.
Online47.ru 19:25
Политика

Трамп передумал и признал теорию глобального потепления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:41
Единоборства

Масвидаль не уверен, что Макгрегор захочет драться с ним

Чемпионат 11:55
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Кино

Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером

Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.
ГЛАС.RU 17:54
Экономика

Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов

Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
Ведомости 08:29
Транспорт

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
РБК 05:17
Общество

Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
ТАСС 14:50
Политика

В Берлине назвали главную цель визита Меркель в Москву

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт объяснил главную причину, по которой канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Москву.
Аргументы недели вчера в 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное