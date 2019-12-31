Финансы

Новгород.руНовгород.руОфициальный курс евро опустился более чем на 1,3 рубля

По данным ЦБ, оциальный курс евро опустился на 1,32 рубля и к 10 января составит 68,05 рублей. Одновременно с евро на 67,17 копеек снизился и курс доллара. К пятнице он составит 61,23 рубля.
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ЦБ понизил курс доллара на 10 января до 61,23 рубля

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Тимошенко сравнила жизнь на Украине с «Кварталом 95»

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Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
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Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

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Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
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Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

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Сегодня утром в Железнодорожном районе Хабаровска произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек.
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Для продления жизни двигателя рекомендуется использование масел с высокой вязкостью, с которыми затруднен холодный пуск и увеличено время прогрева моторной смазки.
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Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей (в 2019 году максимальный размер пособия составлял 301 095 рублей, а минимальный — 51 919 рублей).
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