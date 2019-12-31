Финансы
Новгород.руОфициальный курс евро опустился более чем на 1,3 рубля
По данным ЦБ, оциальный курс евро опустился на 1,32 рубля и к 10 января составит 68,05 рублей. Одновременно с евро на 67,17 копеек снизился и курс доллара. К пятнице он составит 61,23 рубля.
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Экономика
Более 7 млрд рублей выделили на строительство больниц в Сибири
Экономика
Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%
За первые три торговых дня 2020 года стоимость бумаг горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на Московской бирже более чем на 58% — с 63,14 руб. на закрытии торгов 30 декабря до 99,8 руб. к закрытию торгов 8 января, следует из материалов биржи.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
Хоккей
«Ак Барс» потерпел поражение от «Торпедо» в КХЛ
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
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Редкая болезнь на два года лишила супругов из США секса
На протяжении следующих двух лет пара не занималась сексом.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
Происшествия
Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
Здоровье
Названы привычки, «убивающие» иммунитет
Следующей опасной привычкой является курение, которое имеет особое значение для иммунной системы.
Происшествия
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Происшествия
В Хабаровске восемь человек пострадали в ДТП
Сегодня утром в Железнодорожном районе Хабаровска произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек.
Авто
Нынешние моторные масла могут ломать двигатель авто
Для продления жизни двигателя рекомендуется использование масел с высокой вязкостью, с которыми затруднен холодный пуск и увеличено время прогрева моторной смазки.
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Хоккей
Дубль Кучерова и гол Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Аризону»
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль за две минуты, а также голом отметился защитник Михаил Сергачев.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Экономика
Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Шоу-бизнес
Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за беременности
Днями ранее кинозвезда призналась, что набрала около 22 кг лишнего веса за все время пребывания в интересном положении.
Экономика
Какие изменения ждут ивановцев после Нового года
Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей (в 2019 году максимальный размер пособия составлял 301 095 рублей, а минимальный — 51 919 рублей).
Политика
В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа
Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Здоровье
Эксперты назвали самую опасную для человека диету
Исследователи составили рейтинг самых худших диет для человека. Его первую строчку заняла кетодиета, сообщает "Комсомольская правда".
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
По планам, первый сиквел «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года. Всего режиссер собирается снять еще три или четыре части.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.