Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Культура
В новом музыкальном видео Netflix Сабрина отправляется «прямо в ад»
Потоковый сервис Netflix опубликовал новое музыкальное видео с Кирнан Шипка, которое называется «Прямо в ад» (Straight to Hell).
Политика
Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендует перевозчикам усилить меры безопасности при осуществлении полетов в ближневосточный регион, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную телеграмму агентства.
Технологии
Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
Политика
Зеленский обсудил с президентом Ирана крушение Boeing
Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Роухани обсудили по телефону крушение около Тегерана самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сообщила пресс-служба украинского лидера.
Наука
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Энергетика
Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост
После удара Ирана по американским военным объектам в Ираке нефть WTI увеличилась в цене до $65,46 за баррель.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Авто
УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.
Наука
Как продлить жизнь на 10 лет, рассказали ученые
Пять полезных привычек, которые позволят продлить жизнь на 10 лет, назвали специалисты Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук, пишет British Medical Journal.
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Транспорт
РЖД вложит 599 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга
Утром 9 января ОАО «РЖД» вложит 598,6 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга до 2030 года, сообщает «Коммерсант».
Политика
Президенту Абхазии передали требования оппозиции
Делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики Раулю Хаджимбе свои требования.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.