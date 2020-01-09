Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
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