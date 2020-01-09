Финансы
Новгород.руОфициальный курс евро опустился более чем на 1,3 рубля
По данным ЦБ, оциальный курс евро опустился на 1,32 рубля и к 10 января составит 68,05 рублей. Одновременно с евро на 67,17 копеек снизился и курс доллара. К пятнице он составит 61,23 рубля.
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Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Политика
В Иране ответили на версию США о пуске ракет по украинскому самолёту
В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер Boeing 737 был сбит ракетой.
Политика
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики
Парламент Абхазии, как сообщает РИА Новости, проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы.
Наука
Ученые нашли древнее предсказание климатической катастрофы
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Хоккей
Квартальнов о поражении от «Торпедо»: Всех надо казнить, а меня – вешать первым
Всех игроков казанского «Ак Барса» стоит казнить.
Хоккей
Названо количество зрителей повтора финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ»
Около 1,3 миллиона человек посмотрели повтор финального матча чемпионата мира среди молодежных команд от 2011 год на телеканале «Матч ТВ», который шел параллельно с прямой трансляцией решающей игры турнира этого года на Первом канале.
Здоровье
В 2020 году больше медицинских услуг станут доступными
В новом году в системе обязательного медицинского страхования произойдут изменения. В первую очередь это коснется онкобольных пациентов.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
Происшествия
В Киеве опровергли звонок об обстреле из упавшего в Иране самолета
Офис генпрокурора Украины прокомментировал сообщения ряда СМИ, согласно которым один из членов экипажа упавшего в Тегеране самолета перед крушением позвонил родным и сообщил об обстреле лайнера.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Игры
В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов
Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Воронежской области
В результате на месте происшествия погиб 44-летний владелец Mitsubishi. Еще два человека получили ранения.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Авто
Цены на автомобили в России подскочили
С 1 января 2020-го в России произошло массовое повышение цен на автомобили на 2-6%. Подорожание затронуло машины, выпущенные в текущем году.
Происшествия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Футбол
Агент объяснил странную схему трансфера новичка ЦСКА
Валерий Исаев, агент белорусского форварда Ильи Шкурина, внес ясность в переход его клиента в стан армейцев.
Авто
Haval в декабре установил новый рекорд продаж в России
Российские дилеры Haval в декабре реализовали 2270 автомобилей, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Футбол
Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.