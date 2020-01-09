Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
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Футбол
Тарасов поедет на сборы с «Рубином»
По информации «СЭ», 32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с казанским «Рубином».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Спикера парламента Абхазии госпитализировали с сердечным приступом
Спикеру парламента Абхазии Валерию Кварчии стало плохо после совещания с участием депутатов по поводу ситуации в республике.
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Новогоднее обращение Путина посмотрела почти половина россиян
Трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина посмотрела почти половина россиян, следует из поступивших в РБК данных компании Mediascope.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
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Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением
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В Воронеже пропавшего 18-летнего курьера нашли мертвым
Единственной зацепкой был мобильный телефон юноши – его нашли возле лесопилки по ул. Морозова на следующий день после исчезновения молодого человека.
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Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
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Трамп заявил о введении мощных санкций против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил в среду во время своего телеобращения к американцам в Белом доме, что Соединенные Штаты введут новые мощные экономические санкции против Ирана.
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Меган Маркл обвинили в разрушении королевской семьи
Британский журналист и телеведущий Пирс Морган обвинил жену принца Гарри Меган Маркл в разрушении королевской семьи.
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Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
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Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
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Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
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Бузова представила нового ведущего «Дом-2»
Бузова представила нового ведущего "Дом-2" В рядах знаменитой телестройки появилось пополнение.
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Пользователи Сети высмеяли откровенный снимок Волочковой из Таиланда
Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков откровенным снимком с обнаженной грудью.
Политика
Газопровод «Турецкий поток» официально открыт
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган официально открыли «Турецкий поток».
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Политика
Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Политика
Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране
Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Происшествия
В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего двух подростков
Как стало известно ранее, 7 января Бегунов сбил двух людей на пешеходном переходе у дома №9 по проспекту Тореза.