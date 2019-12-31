Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
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Путин наблюдал за учениями в Черном море
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Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
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В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного турнира ATP Cup, в котором принимает участие и сборная России.
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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
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Кто будет играть в плей-офф Восточной конференции КХЛ в сезоне-2019/2020, расклады
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Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский авиалайнер
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В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота
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Появились первые фото внедорожника Aurus Komendant
В Сети были опубликованы изображения первого российского люксового внедорожника Aurus Komendant.
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Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии
«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
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Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
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Toyota Motor Corp. планирует построить прототип «города будущего» у подножья горы Фудзи, который будет работать на водородных топливных элементах и функционировать в качестве лаборатории для автономных автомобилей, умных домов, искусственного интеллекта и других технологий.
Транспорт
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Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Политика
В Китае анонсировали встречу с правительством США по торговой сделке
Китайский вице-премьер Лю Хэ заявил о намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13–15 января.
Политика
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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Специалисты выяснили, почему регулярно пьющие зелёный чай живут дольше. Китайские учёные провели исследование, которое заняло много лет.
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Новый персонаж появится в седьмом сезоне «Сватов»
На новую роль в сериале «Сваты» взяли 12-летнюю актрису Марию Тарасову. Девочка появится в седьмом сезоне проекта.
Общество
Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну
Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
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