Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
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«Прошедший год был достаточно успешным для председателя Банка России»

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Официальный курс евро упал более чем на 1,3 руб

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 января в размере 68.0555 руб. против 69.3777 руб. на 1 января

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