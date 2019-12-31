Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
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Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек

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Официальный курс евро упал более чем на 1,3 руб

РБК05:03

ЦБ понизил курс доллара на 10 января до 61,23 рубля

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Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

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«Прошедший год был достаточно успешным для председателя Банка России»

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Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
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Трамп выступил с обращением к нации после ракетной атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке.
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Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды

Пропавший оленевод на Чукотке найден живым. Мужчина с 21 декабря находился без еды, но в тепле.
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Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани для "усиления сотрудничества" в расследовании авиакатастрофы близ Тегерана.
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В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
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В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль

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Fight Nights сделает предложение Кокляеву

Промоушен Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в турнире по смешанным единоборствам.
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Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

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«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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Баранки в России дорожают уже пятый год подряд

За пять лет баранки в России подорожали почти на 40%.
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Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году

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Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Главред российской газеты неправильно разместила фото политика и была уволена

Главный редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина была уволена после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата.
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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
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