Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
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Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Политика
В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента
Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Наука
Лаурилсульфат натрия ученые признали опасным для здоровья
Исследователи из Германии протестировали 1600 пациентов на раздражительность лаурилсульфатом натрия и обнаружили, что у 42% пациентов была реакция.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Общество
СМИ сообщили, что народный артист Геннадий Юхтин попал в больницу
Народный артист России Геннадий Юхтин оказался в одной из столичных больниц.
Армия и оружие
Австралийские ВВС оснастят беспилотниками сопровождения с середины 2020-х
По информации разработчика Boeing, беспилотные ведомые будут оснащены системой искусственного интеллекта, что позволит выполнять задания в автономном режиме.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Армия и оружие
Трамп выступил с обращением к нации после ракетной атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке.
Происшествия
Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды
Пропавший оленевод на Чукотке найден живым. Мужчина с 21 декабря находился без еды, но в тепле.
Политика
Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани для "усиления сотрудничества" в расследовании авиакатастрофы близ Тегерана.
Общество
Составлен рейтинг самых «живых» аккаунтов глав регионов России
Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Происшествия
Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать
В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
В Саратовской области ребенок случайно застрелил отца из ружья
Пятилетний мальчик в селе Ивантеевка Саратовской области, по предварительным данным, случайно застрелил из ружья отца, который решил продемонстрировать свой арсенал сыну, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
Единоборства
Fight Nights сделает предложение Кокляеву
Промоушен Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в турнире по смешанным единоборствам.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Экономика
Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии
«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Экономика
Баранки в России дорожают уже пятый год подряд
За пять лет баранки в России подорожали почти на 40%.
Наука
Ученые выяснили, почему любители чая живут дольше
Многолетнее массовое исследование, проведенное в Китае, показало, что люди, регулярно пьющие зеленый чай, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и в целом живут дольше.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
В ноябре 2019 года агентство "Украинские новости" сообщило, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело по факту возможной госизмены, злоупотребления властью, взяточничества и других нарушений главы Службы безопасности Баканова.
Экономика
Аналитики «ФИНАМ» оценили потенциал роста акций ММК
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций ММК - одной из ведущих металлургических компаний России с рыночной капитализацией более 450 млрд руб.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Общество
Главред российской газеты неправильно разместила фото политика и была уволена
Главный редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина была уволена после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.