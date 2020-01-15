Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дешевеет к доллару США и евро. Так, к 10:31 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос почти на 4 копейки к предыдущему закрытию до 61,4825 рубля.
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Экономика
Орешкин: главным индикатором проблем в экономике является инфляция
"Инфляция является таким ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике, большого спроса или малого спроса", - сообщил Орешкин, выступая на Гайдаровском экономическом форуме.
Политика
Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи
После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
Политика
Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза
Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Армия и оружие
Халифа Хафтар назвал условия подписания договора о перемирии в Ливии
Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армии отказался от подписания в Москве перемирия с Правительством национального согласия, которое находится в Триполи.
Политика
Путин предложил россиянам проголосовать за изменение конституции
Глава РФ Владимир Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам к конституции страны.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Общество
Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля
Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Энергетика
Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Экономика
Ирек Миннахметов покинул пост гендиректора «Татспиртпрома»
Ирек Миннахметов руководил компанией с 2015 года.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Экономика
Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года
Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин.
Политика
«Я был в шоке»: топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал о «споре» с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Голикова заявила о наличии средств на реализацию послания Путина
В федеральном бюджете есть средства на меры поддержки населения, которые анонсировал в своем послании 15 января президент Владимир Путин.
Общество
После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Экономика
РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real
Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Общество
Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Происшествия
СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
Биатлон
Россияне выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU
Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.
Культура
Медведев поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Накануне агентство Reuters передало заявление госсекретаря США Майка Помпео: иранский генерал Касем Сулеймани был убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания» противников Соединенных Штатов.
Футбол
Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".