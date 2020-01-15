Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дешевеет к доллару США и евро. Так, к 10:31 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос почти на 4 копейки к предыдущему закрытию до 61,4825 рубля.

Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Экономика Орешкин: главным индикатором проблем в экономике является инфляция "Инфляция является таким ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике, большого спроса или малого спроса", - сообщил Орешкин, выступая на Гайдаровском экономическом форуме.

Политика Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.

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Происшествия Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

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