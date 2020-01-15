Финансы

РосбалтРосбалтРубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дешевеет к доллару США и евро. Так, к 10:31 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос почти на 4 копейки к предыдущему закрытию до 61,4825 рубля.
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Рубль на старте торгов слабо колеблется к доллару и евро. Фондовый рынок корректируется снижением

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Рубль перешел к росту после легкого снижения в первые минуты торгов

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"Инфляция является таким ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике, большого спроса или малого спроса", - сообщил Орешкин, выступая на Гайдаровском экономическом форуме.
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После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
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Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.
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Военное дело 04:33
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Глава РФ Владимир Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам к конституции страны.
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Общество

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Происшествия

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В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Интерфакс 07:45
Происшествия

В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Российская газета 03:21
Энергетика

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Известия 06:45
Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
ТАСС 02:11
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Экономика

Ирек Миннахметов покинул пост гендиректора «Татспиртпрома»

Ирек Миннахметов руководил компанией с 2015 года.
Inkazan 02:18
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Экономика

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

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Коммерсантъ 07:44
Политика

«Я был в шоке»: топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал о «споре» с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Общество

Голикова заявила о наличии средств на реализацию послания Путина

В федеральном бюджете есть средства на меры поддержки населения, которые анонсировал в своем послании 15 января президент Владимир Путин.
РБК 07:09
Общество

После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы

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Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Экономика

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
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Экономика

РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real

Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Коммерсантъ 08:51
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
Общество

Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru вчера в 12:44
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СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье

Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
РБК 08:03
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Россияне выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU

Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.
Sportbox.RU 08:59
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Медведев поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

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Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
News.ru 05:06
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана

Накануне агентство Reuters передало заявление госсекретаря США Майка Помпео: иранский генерал Касем Сулеймани был убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания» противников Соединенных Штатов.
Взгляд.ру 04:14
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:36
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