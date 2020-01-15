Финансы

Город под солнцемГород под солнцемОфициальный курс евро опустился по отношению к рублю

По данным Центробанка РФ, курс евро снизился по отношению к российской валюте и достиг стоимости в 68,3747 рубля, передает Газета.ru.
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