Финансы
Город под солнцемОфициальный курс евро опустился по отношению к рублю
По данным Центробанка РФ, курс евро снизился по отношению к российской валюте и достиг стоимости в 68,3747 рубля, передает Газета.ru.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году
Австрия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Экономика
ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году
ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.
Политика
В Госдуме назвали возможных преемников Медведева
Миронов считает, что после ухода с высоких постов в правительстве и до назначения в СП Кудрин «многое посмотрел и понял», в том числе и то, что без подъема платежеспособности населения в стране «ничего не будет».
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Экономика
В правительстве обсуждают новые варианты пенсионных выплат
Появилась информация что сейчас идёт бурное обсуждения нового законопроекта, касающегося пенсионных выплат.
Политика
Памфилова считает, что изменения в Конституцию примут до осени
Изменения в Конституцию, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным, примут до осени, считает председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
Политика
Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными
На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Происшествия
Возле «Черной речки» взорвалась и сгорела машина
Вечером в среду, 15 января, на границе Петроградского и Приморского районов Петербурга, на улице Академика Крылова возле станции метро «Черная речка» прямо на трамвайных путях взорвалась машина с газовым баллоном.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Авто
Chery начала продажи нового купеобразного кроссовера Jetour X70 Coupe
Китайский автомобильный гигант Chery сообщил о начале продаж нового кроссовера Jetour X70 Coupe, который преимущественно предназначен для молодежи.
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Футбол
«Наполи» оформил трансфер Лоботки
Полузащитник Станислав Лоботка перешел из «Сельты» в «Наполи». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Политолог прокомментировал отставку правительства России
Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Общество
Силуанов прокомментировал отказ от планов отменить НДФЛ для бедных
Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил отказ от идеи отмены НДФЛ для нуждающихся граждан страны.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл выступит против неё в суде
Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган, решил свидетельствовать против неё в суде со СМИ.
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «ПСЖ»
Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако».
Общество
В Иркутске люди полтора месяца живут в доме, покрытом толстым льдом
Дом начал напоминать замок Снежной королевы. Часть общежития отрезали от сетей, несмотря на живущих там людей.
Политика
Источники: члены кабмина не знали о предстоящей отставке правительства
Новость об отставке правительства России, которую озвучил премьер Дмитрий Медведев, стала неожиданностью для членов кабмина.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.