Финансы

Город под солнцемГород под солнцемОфициальный курс евро опустился по отношению к рублю

По данным Центробанка РФ, курс евро снизился по отношению к российской валюте и достиг стоимости в 68,3747 рубля, передает Газета.ru.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ установил курс валют на 16 января

Телеканал 360°06:40

Курс валют на завтра: Центробанк рассказал, сколько будут стоить доллар и евро

Свободная Пресса05:35

ЦБ опубликовал официальный курс доллара и евро на 16 января

9111.ru09:35

Центробанк начал снижать курс евро

Пенза-Пресс09:47

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,37 рубля

РИА Новости04:49

Официальный курс евро снизился до 68,37 рубля

Газета.Ru05:22

Банки РФ нарастили долю иностранных активов и обязательств в долларах

REGNUM03:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service 09:43
Игры

Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
КМВ Новости вчера в 12:51
Биатлон

На этапе Кубка мира в Рупольдинге стартовал женский спринт

Нева Спорт 08:30
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 05:04
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году

Австрия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости 08:09
Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
Политика

Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Газета.Ru вчера в 22:33
Экономика

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.
ТАСС 09:12
Политика

В Госдуме назвали возможных преемников Медведева

Миронов считает, что после ухода с высоких постов в правительстве и до назначения в СП Кудрин «многое посмотрел и понял», в том числе и то, что без подъема платежеспособности населения в стране «ничего не будет».
Росбалт 10:41
Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
ТАСС 02:11
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Экономика

В правительстве обсуждают новые варианты пенсионных выплат

Появилась информация что сейчас идёт бурное обсуждения нового законопроекта, касающегося пенсионных выплат.
Интересная Россия 12 января в 03:44
Политика

Памфилова считает, что изменения в Конституцию примут до осени

Изменения в Конституцию, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным, примут до осени, считает председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
Красная весна 10:12
Политика

Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными

На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.
РИА Новости 07:59
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Происшествия

Возле «Черной речки» взорвалась и сгорела машина

Вечером в среду, 15 января, на границе Петроградского и Приморского районов Петербурга, на улице Академика Крылова возле станции метро «Черная речка» прямо на трамвайных путях взорвалась машина с газовым баллоном.
Петербургский дневник 09:22
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Lenta.ru 07:08
Авто

Chery начала продажи нового купеобразного кроссовера Jetour X70 Coupe

Китайский автомобильный гигант Chery сообщил о начале продаж нового кроссовера Jetour X70 Coupe, который преимущественно предназначен для молодежи.
Faktom 03:55
Общество

Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
REGNUM 00:38
Футбол

«Наполи» оформил трансфер Лоботки

Полузащитник Станислав Лоботка перешел из «Сельты» в «Наполи». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
Soccer.ru 09:20
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Политика

Политолог прокомментировал отставку правительства России

Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
RT на русском 09:31
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Общество

Силуанов прокомментировал отказ от планов отменить НДФЛ для бедных

Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил отказ от идеи отмены НДФЛ для нуждающихся граждан страны.
Аргументы и Факты 10:10
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл выступит против неё в суде

Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган, решил свидетельствовать против неё в суде со СМИ.
Свободная Пресса вчера в 20:59
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «ПСЖ»

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако».
Sport24.ru 12 января в 14:19
Общество

В Иркутске люди полтора месяца живут в доме, покрытом толстым льдом

Дом начал напоминать замок Снежной королевы. Часть общежития отрезали от сетей, несмотря на живущих там людей.
КМВ Новости 08:20
Политика

Источники: члены кабмина не знали о предстоящей отставке правительства

Новость об отставке правительства России, которую озвучил премьер Дмитрий Медведев, стала неожиданностью для членов кабмина.
Новая газета 10:15
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.
Что происходит вчера в 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное