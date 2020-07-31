Финансы
Российская газетаОфициальный курс евро повысился более чем на рубль
Официальный курс доллара повышен с 73,36 до 73,43 рубля, евро - с 86,25 до 87,29 рубля. В пятницу курс рубля продолжает снижаться на биржевых торгах. Доллар на максимуме поднимался днем до 74,1 рубля, евро добирался до 87,77 рубля.
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Политика
Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.
ТАСС 11:27
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа
В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 10:00
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить президентские выборы в США
Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хотел бы переноса президентских выборов в США, однако он против голосования по почте.
Моссовет 03:00
Футбол
Президент ФК «Ростов» озвучил планы на сезон
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц назвал пятое место в РПЛ и выход в Лигу Европы хорошим результатом, но в целом остался разочарован итогами сезона, испорченного коронавирусом.
161.ru 08:30
Политика
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны.
РИА Новости 09:05
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
Происшествия
Вдова рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Жена музыканта Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве супруга.
RT на русском 11:25
Игры
В GTA Online могут появиться Либерти-Сити и Нико Беллик
Cyber.sports.ru вчера в 12:46
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
Политика
Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»
Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook.
РБК 11:14
Шоу-бизнес
Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея увезли в больницу
Рэпер Элджей в сторис Instagram опубликовал видео, на котором его везут в машине скорой помощи.
Фонтанка.Ру 09:32
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Общество
Прибывающих из-за рубежа россиян обяжут заполнить анкету на госуслугах
Анкету рекомендуется заполнить при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.
Известия 11:10
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Политика
Путин утвердил введение единой электронной визы
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2021 года единых электронных въездных виз для посещения России на срок до 16 суток.
Rambler News Service 11:33
Политика
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 10:57
Шоу-бизнес
Собчак объяснила «квартиру от мэрии» в центре Москвы: «Костя копил»
Московский Комсомолец 09:58
Игры
«Реверсивный хоррор» Carrion за неделю купили 200 тысяч раз
Неделю назад Devolver Digital выпустила «реверсивный хоррор» Carrion, а сегодня издатель похвастался первыми данными о продажах — за семь дней было продано свыше 200 тысяч копий.
Игромания.ру 10:00
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
CT news вчера в 04:17