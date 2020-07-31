Официальный курс доллара повышен с 73,36 до 73,43 рубля, евро - с 86,25 до 87,29 рубля. В пятницу курс рубля продолжает снижаться на биржевых торгах. Доллар на максимуме поднимался днем до 74,1 рубля, евро добирался до 87,77 рубля.

Официальный курс евро повысился более чем на рубль

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