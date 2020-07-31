Финансы
Российская газетаОфициальный курс евро повысился более чем на рубль
Официальный курс доллара повышен с 73,36 до 73,43 рубля, евро - с 86,25 до 87,29 рубля. В пятницу курс рубля продолжает снижаться на биржевых торгах. Доллар на максимуме поднимался днем до 74,1 рубля, евро добирался до 87,77 рубля.
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Шоу-бизнес
Собчак объяснила «квартиру от мэрии» в центре Москвы: «Костя копил»
Московский Комсомолец 09:58
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на тысячу за 10 дней
За сутки инфекцию победили 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось, и теперь составляет 79 случаев.
Общественное телевидение Приморья вчера в 00:41
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru 06:53
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Музыка
Ариана Гранде и Леди Гага лидируют в номинациях MTV VMA 2020
Лидерами по числу номинаций стали Леди Гага и Ариана Гранде (по девять у каждой), в шести номинациях претендуют на награды Билли Айлиш и Weeknd, в пяти – Тейлор Свифт.
ИА InterMedia вчера в 18:15
Футбол
Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА
Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
Газета.Ru 08:22
Происшествия
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
Кино
Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен
Inc-news.ru 28 июля в 10:52
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Экономика
Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Космос
Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд
Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг их звезд.
Профиль 10:10
Общество
В Сочи зафиксировали рост числа заражений коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае зафиксировал рост количества заразившихся вирусом в Сочи.
РБК 09:45
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
По требованию гражданина росгвардеец будет обязан назвать должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.
РЕН ТВ 09:35
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Мостового, Кругового и Терентьева
22-летний Круговой и 27-летний Терентьев провели прошлый сезон на правах аренды в «Уфе». Круговой отыграл 13 матчей, Терентьев — 12.
Sport24.ru 07:13
Космос
Открыта десятая планета Солнечной системы
Актуальные Новости 29 июля в 12:08
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
Evo-rus.com вчера в 06:41
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23