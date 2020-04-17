Финансы
РосинформбюроОфициальный курс евро снизился более чем на рубль
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем предыдущего дня на 94,79 копейки и составила 76,7192 рубля. Российская валюта усилила рост к доллару и евро на фоне заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о возможном снижении ключевой ставки.
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Прогноз эксперта: Жители Молдовы, у вас есть евро и доллары? Вы рискуете их потерять!
КП - Молдова16 апреля в 05:00
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
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