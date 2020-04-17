Коронавирус
РосинформбюроОфициальный курс евро снизился более чем на рубль
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем предыдущего дня на 94,79 копейки и составила 76,7192 рубля. Российская валюта усилила рост к доллару и евро на фоне заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о возможном снижении ключевой ставки.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:33, Ашберн
Футбол
Игроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца
Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в одноимённый город, в котором базируется команда.
Чемпионат 07:42
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Общество
Орешкин рассказал о негативном прогнозе по итогам второго квартала
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о том, что динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, а основной удар в экономике придется на второй квартал.
РИА Новости 07:57
Политика
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Гаджеты
LG показала дизайн нового смартфона Velvet
Слово и Дело 02:22
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Экономика
В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Газета.Ru 07:48
Экономика
Вторичное жилье приготовилось к рецессии
В «Авито Недвижимости» приводят свои данные: в середине апреля средняя стоимость вторичного жилья во всей России составила 54,3 тыс. руб. за кв. м, за месяц показатель увеличился на 0,3%, а за год — на 4%. Правда, активность в целом на рынке вторичного жилья по очевидным причинам пока замерла.
Коммерсантъ 03:11
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу
Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей.
RT на русском 03:07
Политика
Лукашенко гарантировал проведение честных президентских выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в этом году в стране президентские выборы пройдут честно.
РИА Новости 08:21
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском вчера в 20:14
Общество
Сербия готовится к смягчению карантинных мер
Уже начиная со следующей недели Сербию ожидает смягчение карантинных мер и режима самоизоляции.
Евразия Daily 06:35
Транспорт
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
По данным регионального оперативного штаба на 19 апреля, в Самарской области выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 04:30
Здоровье
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Общество
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
Экономика
В России резко вырос спрос на наличные
С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 оснастят ёмким аккумулятором
В Сети начала появляться информация о готовящемся к выходу планшетофоне южнокорейской компании Samsung, который должен быть представлен в конце лета текущего кода под названием Samsung Galaxy Note 20.
UfaTime.ru 05:07
Политика
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
Общество
В Башкирии озвучили новые данные о ситуации с коронавирусом
В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения COVID-19.
Общественная электронная газета 06:25
Общество
Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков опубликовал свое фото и поздравил подписчиков с праздником Пасхи.
РБК 06:35
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47