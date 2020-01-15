Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро снизился до 68,37 рубля

Как отмечается, курс евро к рублю снизился на 4,66 коп. В свою очередь, курс доллара вырос на 1,88 коп. до 61,4328 руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:20

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,37 рубля

РИА Новости04:49

ЦБ РФ чуть поднял официальный курс доллара и слегка опустил евро

Росбалт06:36

Рубль укрепляется. Стоит ли поторопиться с покупкой евро и долларов?

Аргументы и Факты04:53

Рубль растёт к доллару

RT на русском02:03

Официальный курс доллара на четверг вырос до 61,43 рубля

ПРАЙМ04:24

Курс доллара снизился до 61,39 рубля

ТАСС02:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика

Правительство России ушло в отставку

RT на русском 08:32
Происшествия

Частный дом горит в Южно-Сахалинске

Сегодня, 16 января, в 10:30 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на переулке Среднем горит частный одноэтажный дом.
АСТВ 19:14
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq получил внедорожную версию Scoutline

5 колесо 08:03
Экономика

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Ведомости вчера в 09:33
Гаджеты

В России разработали премиальный смартфон для экстремальных условий

REGNUM 19:19
Общество

Эксперт прокомментировал слова Путина о падении рождаемости в России

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал заявление президента России Владимира Путина в ежегодном послании Федеральному собранию о падении рождаемости в России.
RT на русском 07:32
Здоровье

Каждый сахалинец может бесплатно провериться на рак легких

В Сахалинской области в новом году продолжается кампания по выявлению рака легкого.
Сахалин.Инфо 04:45
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета 12:12
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Кино

Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»

Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.
Newsroom24 02:41
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15:05
Шоу-бизнес

Стало известно о романе звезды футбола Неймара с русской моделью

Звезда футбола Неймар тайно встречался с русской instagram-моделью Катериной Сафаровой. Об этом рассказало издание The Sun.
ФедералПресс вчера в 19:29
Авто

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Автоновости дня 12:28
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес с начала года две операции

МИР 24 вчера в 13:43
Автоспорт

Десятый этап Дакара-2020 остановлен

Autosport.com.ru 04:22
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Политика

Кудрин заявил о необходимости определения оснований отставки премьера

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменении Конституции России нужно чётко определить основания, на которых президент имеет право отправить премьер-министра в отставку.
RT на русском 19:39
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Лидеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, а также протесты в Иране и происшествие со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний.
Известия 19:36
Экономика

Индексы США достигли рекорда на фоне сделки Вашингтона с Пекином

Американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах на фоне оптимизма инвесторов по поводу первой фазы торговой сделки между США и Китаем.
РБК 18:31
Происшествия

Ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве завершили

Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, в результате прорыва которого горячей водой затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве.
Украина.ру 05:32
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Экономика

Правительство отменит первую льготу по налогу на добычу нефти

Правительство поручило отменить пониженную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, которые за свой счет осуществляют поиск и разведку разрабатываемых ими месторождений, сообщил РБК представитель Минфина.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19:06
Политика

Названы возможные сценарии транзита власти в 2024 году

Издание «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники назвало возможные сценарии транзита власти в 2024 году.
Lenta.ru 19:17
Политика

Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Life.ru 11:55
Футбол

Березуцкий рассказал о возможной работе со Слуцким в Рубине

Бывший тренер нидерландского «Витесса» Василий Березукций в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном возвращении в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
ГЛАС.RU 01:08
Общество

Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака

Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
Волгоградская правда вчера в 23:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное