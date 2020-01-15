Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро снизился до 68,37 рубля
Как отмечается, курс евро к рублю снизился на 4,66 коп. В свою очередь, курс доллара вырос на 1,88 коп. до 61,4328 руб.
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Политика
Правительство России ушло в отставку
Происшествия
Частный дом горит в Южно-Сахалинске
Сегодня, 16 января, в 10:30 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на переулке Среднем горит частный одноэтажный дом.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Общество
Эксперт прокомментировал слова Путина о падении рождаемости в России
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал заявление президента России Владимира Путина в ежегодном послании Федеральному собранию о падении рождаемости в России.
Здоровье
Каждый сахалинец может бесплатно провериться на рак легких
В Сахалинской области в новом году продолжается кампания по выявлению рака легкого.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Кино
Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»
Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Шоу-бизнес
Стало известно о романе звезды футбола Неймара с русской моделью
Звезда футбола Неймар тайно встречался с русской instagram-моделью Катериной Сафаровой. Об этом рассказало издание The Sun.
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес с начала года две операции
Автоспорт
Десятый этап Дакара-2020 остановлен
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Политика
Кудрин заявил о необходимости определения оснований отставки премьера
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменении Конституции России нужно чётко определить основания, на которых президент имеет право отправить премьер-министра в отставку.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Лидеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, а также протесты в Иране и происшествие со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний.
Экономика
Индексы США достигли рекорда на фоне сделки Вашингтона с Пекином
Американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах на фоне оптимизма инвесторов по поводу первой фазы торговой сделки между США и Китаем.
Происшествия
Ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве завершили
Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, в результате прорыва которого горячей водой затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Экономика
Правительство отменит первую льготу по налогу на добычу нефти
Правительство поручило отменить пониженную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, которые за свой счет осуществляют поиск и разведку разрабатываемых ими месторождений, сообщил РБК представитель Минфина.
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Названы возможные сценарии транзита власти в 2024 году
Издание «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники назвало возможные сценарии транзита власти в 2024 году.
Политика
Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Футбол
Березуцкий рассказал о возможной работе со Слуцким в Рубине
Бывший тренер нидерландского «Витесса» Василий Березукций в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном возвращении в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
Общество
Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака
Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.