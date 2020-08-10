Трансферы недели РПЛ: Гайч дошел до ЦСКА, еще один зенитовец в «Сочи»

Во вторую неделю трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА официально объявил о переходе аргентинского форварда Адольфо Гайча, а другой аргентинец - Эмануэль Маммана - перебрался из петербургского "Зенита" в "Сочи" на правах аренды.