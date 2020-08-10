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Газета.Ru
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Официальный курс евро к рублю снизился на 34,64 копейки и составил 86,8258 рубля. Соответствующие данные приведены на сайте Центрального банка.В источнике
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Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Газета.Ru06:28
Московский Комсомолец

Официальный курс евро снизился на 34 копейки

Московский Комсомолец06:55
Росбалт

ЦБ РФ слегка повысил официальный курс доллара и опустил евро

Росбалт06:51
News.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 11 августа

News.ru07:11
ПРАЙМ

Официальный курс евро на вторник снизился до 86,83 рубля

ПРАЙМ06:16
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро снизился на 35 коп

Urbc.Ru06:43
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 14 копеек, евро подешевел на 35

Банки.ру06:20

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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Трансферы недели РПЛ: Гайч дошел до ЦСКА, еще один зенитовец в «Сочи»

Во вторую неделю трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА официально объявил о переходе аргентинского форварда Адольфо Гайча, а другой аргентинец - Эмануэль Маммана - перебрался из петербургского "Зенита" в "Сочи" на правах аренды.
РИА Новости05:25

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
РЕН ТВ8 августа в 06:00
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