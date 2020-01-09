Официальный курс евро на пятницу, 10 января, упал более чем на 1,32 рубля — до 68 рублей 5 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Политика Британская палата общин одобрила сделку по Brexit Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.

Наука Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.

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