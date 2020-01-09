Финансы
REGNUMБанк России понизил официальный курс евро на 1,32 рубля
Официальный курс евро на пятницу, 10 января, упал более чем на 1,32 рубля — до 68 рублей 5 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
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Происшествия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
Политика
Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing
Власти Ирана отрицают, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит ракетой.
Политика
На Украине объявлен траур по жертвам катастрофы в Иране
На Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы украинского авиалайнера в Тегеране.
Политика
Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Космос
Arianespace проведет восемь запусков с космодромов Байконур и Восточный в 2020 году
"Восемь запусков с космодромов Байконур и Восточный для развертывания созвездия OneWeb и, возможно, больше в зависимости от наличия спутников", - говорится в плане на 2020 год.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Кино
Вспомнить все: лучшие игры 2019 года
Геймеры могут считать 2019 год удачным — он выдался урожайным на яркие проекты, которые вызывают сильные эмоции и оставляют приятное «послевкусие».
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Общество
Госдуме предложили освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается полностью освободить участников Великой Отечественной войны от платы за пользование жилым помещением.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Политика
Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
Армия и оружие
Помпео пообещал премьеру Ирака обеспечить защиту граждан обеих стран
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди пообещал предпринять все необходимые меры для защиты американцев и иракцев.
Армия и оружие
Майнити симбун (Япония): КНДР усиливает провокации. Отступление от ядерного разоружения непозволительно (Mainichi Shimbun)
Если КНДР не откажется от военных провокаций, напряжение в Северо-Восточной Азии возрастет на порядок.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
Происшествия
Опубликовано видео взрыва и пожара на НПЗ в Ухте
В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» произошел взрыв и пожар.
Политика
Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Авто
Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
В Сети появились снимки первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Экономика
Астрономические долги. МВФ рассказал, сколько Украина должна заплатить фонду в этом году
Ранее сообщалось, что МВФ оказывает давление на украинские власти, требуя как можно скорее разрешить свободную продажу сельскохозяйственных земель.
Футбол
Вратарь «Спартака» Ребров рассказал о слезах жены из-за сборов
Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров рассказал о слезах своей жены из-за сборов.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 в Олюторском районе на севере Камчатки.