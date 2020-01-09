Финансы

REGNUMREGNUMБанк России понизил официальный курс евро на 1,32 рубля

Официальный курс евро на пятницу, 10 января, упал более чем на 1,32 рубля — до 68 рублей 5 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
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Банк России понизил официальный курс евро на 1,32 рубля

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Курс евро упал на 1,3 рубля

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Официальный курс евро упал более чем на 1,3 руб

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ЦБ понизил курс доллара на 10 января до 61,23 рубля

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После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
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Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

Власти Ирана отрицают, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит ракетой.
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На Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы украинского авиалайнера в Тегеране.
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Экс-игрок «Локомотива» подрался на турнире по футзалу на Украине

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Arianespace проведет восемь запусков с космодромов Байконур и Восточный в 2020 году

"Восемь запусков с космодромов Байконур и Восточный для развертывания созвездия OneWeb и, возможно, больше в зависимости от наличия спутников", - говорится в плане на 2020 год.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
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Вспомнить все: лучшие игры 2019 года

Геймеры могут считать 2019 год удачным — он выдался урожайным на яркие проекты, которые вызывают сильные эмоции и оставляют приятное «послевкусие».
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В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество

Госдуме предложили освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается полностью освободить участников Великой Отечественной войны от платы за пользование жилым помещением.
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Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
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Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
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Армия и оружие

Помпео пообещал премьеру Ирака обеспечить защиту граждан обеих стран

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди пообещал предпринять все необходимые меры для защиты американцев и иракцев.
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Армия и оружие

Майнити симбун (Япония): КНДР усиливает провокации. Отступление от ядерного разоружения непозволительно (Mainichi Shimbun)

Если КНДР не откажется от военных провокаций, напряжение в Северо-Восточной Азии возрастет на порядок.
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На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Опубликовано видео взрыва и пожара на НПЗ в Ухте

В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» произошел взрыв и пожар.
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Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости 17:27
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Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

В Сети появились снимки первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
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Астрономические долги. МВФ рассказал, сколько Украина должна заплатить фонду в этом году

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