Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
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Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Армия и оружие
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт заявила о готовности Вашингтона провести переговоры с Ираном.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Общество
Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Наука
Главный миф о причинах ожирения опровергнут
На развитие ожирения больше влияет образ жизни человека, чем генетическая предрасположенность, сообщили ученые, работа которых опубликована в JAMA Cardiology.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Хоккей
Голкипер «Далласа» Худобин стал второй звездой дня в НХЛ
Вратарь «Далласа» Антон Худобин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Футбол
Верратти: «За „ПСЖ“ играют четыре из десяти лучших футболистов мира»
Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти подвел итоги поединка 1/4 финала Кубка лиги с «Сент-Этьеном» (6:1).
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» хотят обменяться футболистами
Как пишет источник, сделка поспособствует налаживанию трансферных отношений между «Ювентусом» и «Барселоной».
Общество
ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год
Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют.
Общество
В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Армия и оружие
Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Культура
«Оскар» вновь вручат без ведущего
Происшествия
В Петербурге пьяная бабушка выгнала девятилетнюю внучку на улицу
Игры
Глава PlayStation: главные инновации PS5 ещё не представлены
Энергетика
«Росгеология» в 2019 году открыла 40 месторождений
"Росгеология" в 2019 году открыла 40 месторождений.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перестал узнавать своих родных
Артистка отметила и то, что Джигарханян перестал узнавать своих родственников и близких людей, а потому этим могут воспользоваться недоброжелатели.