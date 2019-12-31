Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Политика
В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране
В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.
Армия и оружие
Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране
Тегеран будет готов нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь США для атаки против Ирана.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Кино
«Однажды в Голливуде» стал триумфатором «Золотого глобуса»
Награду в номинации Лучшая драма получил фильм Сэма Мендеса 1917 (выйдет в российский прокат в конце января).
Футбол
«Эспаньол» вместо Смолова подписал форварда «Бенфики»
Армия и оружие
Индия попросила у России лицензию на «убийцу танков»
В рамках концепции Made in India Дели намерен развернуть производство 125-миллиметровых танковых снарядов повышенного могущества (в Индии их называют Total kill - убийца всего) для российских танков, которые составляют основную парка национальной армии.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Авто
Фотошпионы сфотографировали внедорожник Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Политика
В Стамбуле запустили «Турецкий поток»
В Стамбуле в торжественной обстановке запустили газопровод "Турецкий поток".
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Армия и оружие
США заявили о готовности переговоров с Ираном
США направили письмо в совет безопасности ООН, в котором они заявили о готовности провести переговоры с Ираном.
Единоборства
Фергюсон заявил, что идёт за Хабибом Нурмагомедовым
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон показал тренировку к бою против действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
Авто
Genesis показал внешность конкурента BMW X5
Новинка, премьера которой должна состояться в январе, составит конкуренцию BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7.
Здоровье
Установлена причина вспышки ранее неизвестной пневмонии в Китае
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки ранее неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань.
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Экономика
Ожидание «Газпрома» сжало рынок офисов. Эксперты видят дефицит
В следующем году Петербург ожидает усиление дефицита офисных площадей, следует из данных участников рынка коммерческой недвижимости.
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Спорт
Глава МОК: на юношеской Олимпиаде россиян не будут ущемлять в правах
Глава МОК Томас Бах сказал, что на юношеской Олимпиаде россиян не будут ущемлять в правах.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Армия и оружие
Появилось видео с дозаправкой истребителей МиГ-31БМ в воздухе
Экипажи истребителей-перехватчиков отработали дозаправку МиГ-31БМ Центрального военного округа в воздухе, сообщает «Звезда».
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Общество
В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль
В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".