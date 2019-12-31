Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек

Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
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