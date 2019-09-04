Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,94 копейки - до 73,0638 рубля, курс доллара - на 40,7 копейки - до 66,5002 рубля, следует из данных Банка России.
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Наука
Анализ мочи поможет быстро диагностировать рак
Анализ мочи, которая меняет свой цвет в зависимости от присутствия или отсутствия опухолевых клеток в организме, сможет помогать в диагностике коварной болезни уже в недалеком будущем.
MedikForum.ru вчера в 08:50
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
РБК вчера в 08:28
Кино
Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант.
РЕН ТВ 04:27
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Футбол
Жена Рамоса установила рекорд, находясь под водой без дыхания
Защитник «Реала» Серхио Рамос поздравил свою супругу Пилар Рубио, которая в рамках телевизионного шоу побила рекорд по задерживанию дыхания под водой.
Спорт-Экспресс 08:00
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Экономика
Рынок вейпов и электронных сигарет вырастет к 2023 году в пять раз
В деньгах рынок продолжит небольшой рост: ежегодный темп составит не более 6%, а за весь период с 2018 по 2023 год рынок вырастет на 10%, до $26,1 млрд.
РБК 03:05
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Политика
Глава офиса Зеленского на заседании Рады спародировал Порошенко
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал экс-главу государства Петра Порошенко во время выступления последнего в Верховной раде, соответствующее видео опубликовано в Twitter.
REGNUM 08:47
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Здоровье
Терапевт рассказала, на какие анализы не стоит тратить деньги
Как рассказала aif.ru врач-терапевт Ирина Уфимцева, в некоторых случаях его уровень снижается, человек перестает контролировать голод, и это приводит к ожирению.
Российская газета 04:55
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в Telegram-канале
Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
РБК 06:21
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником
Припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри загорелся в Нижнем Новгороде, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
РИА Новости 08:44
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Теннис
ITF объявила о внесении изменений в формат Кубка Дэвиса
Международная федерация тенниса (ITF) объявила о дополнительных изменениях в формате Кубка Дэвиса, которые вступят в силу с 2020 года, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 07:50
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Экономика
Путин указал главе «Аэрофлота» на слишком быстрый рост цен
Президент РФ Владимир Путин указал главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, что цены на авиабилеты растут быстрее инфляции.
REGNUM 07:31
Авто
Новый Kia Mohave добрался до дилеров
Прием заказов на обновленный Kia Mohave в Корее начался в августе текущего года, а "живые" продажи стартуют 5 сентября.
Новые автомобили 06:22
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Авто
Названы самые популярные автомобили-универсалы среди москвичей
Вечерняя Москва вчера в 19:15
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Политика
Путин поручил установить доплаты медикам
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент Владимир Путин.
Gorodvo.ru 02:49