Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 14 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,94 копейки - до 73,0638 рубля, курс доллара - на 40,7 копейки - до 66,5002 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро снизился на 14 копеек

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Курсы валют ЦБ РФ на 3 сентября: 66,9072 руб/доллар США и 73,2032 руб/евро

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Официальный курс доллара понизился на 41 копейку, евро — на 14

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Финмаркет07:35

Центробанк повысил на среду курс доллара до 66,91 рубля

Московский Комсомолецвчера в 23:26

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 сентября в размере 73.0638 руб. против 73.2032 руб. на 4 сентября

АК&М08:26

ЦБ РФ понизил на 5 сентября курс доллара до 66,5 рубля

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