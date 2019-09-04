Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 14 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,94 копейки - до 73,0638 рубля, курс доллара - на 40,7 копейки - до 66,5002 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара понизился на 41 копейку, евро — на 14

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Официальный курс евро снизился на 14 копеек

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Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

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Экспресс газета00:10
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Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.
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