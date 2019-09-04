Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,94 копейки - до 73,0638 рубля, курс доллара - на 40,7 копейки - до 66,5002 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.
РБК 08:50
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Катафалк с телом загорелся в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного, который направлялся на кладбище, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:14
Общество
Мединский оскорбил взрослых любителей комиксов
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Здоровье
В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Армия и оружие
Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов
Российская газета 02:50
Кино
Владимир Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием
Народная артистка РСФСР Нина Николаевна Ургант 4 сентября отметила свое 90-летие. Президент Владимирч Путин поздравил ее с юбилеем.
OAnews 10:00
Происшествия
Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
Московский Комсомолец 05:36
Единоборства
Названа сумма гонорара Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье
Стала известна сумма гонорара чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за титульный бой с американцем Дастином Порье.
REGNUM 10:53
Единоборства
Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко заявил о том, что подписал на бой с о стронгменом Михаилом Кокляевым.
Allboxing.ru 11:03
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Происшествия
ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной
"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.
РИА Новости 09:23
Происшествия
Упавший на Ставрополье штурмовик Су-25 полностью разрушен
На Ставрополье обнаружили упавший штурмовик Су-25УБ.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 09:06
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° 07:53
Общество
В России впервые появится памятник евреев цыганам
Российский еврейский конгресс (РЕК) установит в деревне Александровка Смоленской области мемориал 176 цыганам — жителям колхоза имени Сталинской конституции, которые были расстреляны в апреле 1942 года нацистами.
Lenta.ru 10:56
Происшествия
Ребёнок выжил после падения с 10 этажа в Подмосковье
По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки, а оставшись в комнате одна, самостоятельно вышла на балкон, забралась на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа.
REGNUM 11:24
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Политика
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Театры
Дмитрий Певцов сыграет Сталина в новом спектакле «Ленкома»
Актуальные Новости вчера в 12:12
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Технологии
В России могут легализовать eSIM
Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.
Ридус 10:10
Энергетика
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27