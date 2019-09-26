Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 26 сентября повысился на 0.08%
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