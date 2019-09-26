Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Культура
Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище
Российская газета 08:03
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Российская газета 07:55
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.
Газета.Ru 09:19
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Общество
В МЧС назвали размер штрафа за курение на балконе
Как сообщили в МЧС, размер штрафа за курение на балконе составит 3000 рублей.
ДЕЛА.ru 26 сентября в 22:09
Армия и оружие
США и НАТО провели испытания атомной бомбы B61
Как сообщила «Российская газета», национальное управление ядерной безопасности США (НУЯБ) при поддержке НАТО и американских Военно-воздушных сил в августе 2019 года испытали ядерную бомбу.
Военное дело 25 сентября в 09:45
Футбол
Лукас Васкес: «Реал» уверен в своих силах перед матчем с «Атлетико»
Спорт-Экспресс 26 сентября в 01:50
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Политика
На Украине восстановление авиасообщения с Россией считают опасным
Владислав Криклий считает, что Москва и Киев находятся в состоянии войны и отмена запрета на прямые авиаперелеты между Россией и Украиной «опасна для украинцев».
Суть событий 02:04
Политика
МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову
27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Происшествия
Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы
«Пока уточняем данную информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.
РБК 09:35
Политика
Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Авто
Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для российского рынка
Японский автоконцерн Mitsubishi выпустит в РФ модернизированные версии моделей Pajero Sport и ASX.
OAnews 02:54
Авто
На вторичном авторынке России сменился лидер
Автоновости дня 07:13
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк
Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM вчера в 04:45
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао
Вести.Ru 09:16
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»
Metaratings 08:53
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.
RT на русском вчера в 01:10
Армия и оружие
Минобороны назвало количество подлодок в Сирии
Министерство обороны РФ сообщило о двух российских подлодках и и двух боевых кораблях в Сирии.
Русская Планета вчера в 00:47
Авто
Новый Land Rover Defender получит систему дистанционного управления
Британская компания Land Rover разрабатывает систему дистанционного управления автомобилем. Об этом 27 сентября сообщает Autocar.
Известия вчера в 04:27
Транспорт
Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть
По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.
ForPost 06:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Футбол
Мурило и Жоао Марио выйдут в старте «Локомотива» в матче с «Зенитом»
Футболисты "Локомотива" Мурило и Жоао Марио сыграют с первых минут в матче 11-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter.
РИА Новости 10:55
Футбол
ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира
ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
РБК вчера в 13:43
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 13:30
Происшествия
В Киеве неизвестные подожгли детский сад
Киевское отделение Национальной полиции Украины сообщило на своей странице в Facebook, что двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе украинской столицы.
RT на русском 09:08
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39